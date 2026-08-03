Inter Miami încearcă o nouă lovitură de imagine: Kevin de Bruyne!

Înainte de plecarea de la Manchester City, acolo unde a jucat timp de zece ani și unde a câștigat toate trofeele puse în joc, Kevin de Bruyne a fost dorit insistent în MLS, campionatul Statelor Unite ale Americii, dar în cele din urmă a ales un transfer la Napoli, deoarece a vrut să rămână la cel mai înalt nivel.

Varianta unui transfer în Statele Unite a reapărut în spațiul public după un singur an pentru De Bruyne la Napoli. De această dată, Inter Miami pare să fie în ”pole-position” pentru a-l aduce pe starul belgian, scrie Mundo Deportivo.

Kevin de Bruyne, dorit de Inter Miami

Ar fi o altă lovitură de imagine pentru clubul patronat de David Beckham, unde evoluează deja Leo Messi, Luis Suarez, Rodrigo de Paul, Casemiro sau Sergio Reguilon.

În încercarea de a-l transfera pe De Bruyne, Inter Miami are, însă, concurență. Este vorba despre alte două echipe din MLS, San Diego și Chicago Fire.

În ultimul sezon, Kevin de Bruyne a stat departe de gazon o bună perioadă de timp, din cauza unei accidentări. A strâns doar 21 de partide în toate competițiile sub comanda lui Antonio Conte, reușind să bifeze cinci goluri și patru assist-uri.