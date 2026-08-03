Inter Miami încearcă o nouă lovitură de imagine: Kevin de Bruyne!

Inter Miami încearcă o nouă lovitură de imagine: Kevin de Bruyne! Fotbal extern
SPORT.RO
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Kevin de Bruyne (35 de ani) ar putea prinde un transfer în Major League Soccer după un sezon petrecut la Napoli.

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Înainte de plecarea de la Manchester City, acolo unde a jucat timp de zece ani și unde a câștigat toate trofeele puse în joc, Kevin de Bruyne a fost dorit insistent în MLS, campionatul Statelor Unite ale Americii, dar în cele din urmă a ales un transfer la Napoli, deoarece a vrut să rămână la cel mai înalt nivel.

Varianta unui transfer în Statele Unite a reapărut în spațiul public după un singur an pentru De Bruyne la Napoli. De această dată, Inter Miami pare să fie în ”pole-position” pentru a-l aduce pe starul belgian, scrie Mundo Deportivo.

Kevin de Bruyne, dorit de Inter Miami

Ar fi o altă lovitură de imagine pentru clubul patronat de David Beckham, unde evoluează deja Leo Messi, Luis Suarez, Rodrigo de Paul, Casemiro sau Sergio Reguilon.

În încercarea de a-l transfera pe De Bruyne, Inter Miami are, însă, concurență. Este vorba despre alte două echipe din MLS, San Diego și Chicago Fire.

În ultimul sezon, Kevin de Bruyne a stat departe de gazon o bună perioadă de timp, din cauza unei accidentări. A strâns doar 21 de partide în toate competițiile sub comanda lui Antonio Conte, reușind să bifeze cinci goluri și patru assist-uri.

Motivul potențialei plecări

Kevin De Bruyne mai are contractul valabil până în iunie 2027, cu opțiune de prelungire pentru încă un an.  Mijlocașul ofensiv nu intră însă în planurile lui Massimiliano Allegri, noul antrenor al napolitanilor. 

Angajamentul actual îi oferă lui Kevin De Bruyne un salariu anual de 6.500.000 de euro. 

  • 8.000.000 de euro este cota sa de piață pe Transfermarkt. 
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