Luni, 3 martie, de la ora 16:00 pe VOYO SPORT 1, foștii internaționali Ciprian Marica și Cristian Pulhac sunt invitații lui Cristian Pintea la emisiunea VoyoSport Live.

VOYO, o experiență completă pentru fanii sportului

VOYO și-a extins universul de conținut și a lansat pe 1 august VOYO SPORT 1, o secțiune întreagă destinată exclusiv sportului.

Cu transmisiuni live, competiții naționale și internaționale, producții originale și o echipă de jurnaliști și comentatori cu experiență, VOYO SPORT 1 promite să ofere fanilor sportului o experiență completă, modernă și accesibilă oriunde.

Bogdan Lobonț și Robert Niță au fost invitații lui Andru Nenciu la Matinal (VOYO SPORT 1)

A doua ediție a Matinalului de pe VOYO Sport 1 a avut loc duminică, de la ora 10:00.

Bogdan Lobonț și Robert Niță s-au caracterizat reciproc la Matinal, exclusiv pe VOYO Sport 1.

„Talent și agilitate” - a spus Niță despre Lobonț, iar fostul portar al naționalei l-a caracterizat pe fostul atacant ca fiind „electric”.