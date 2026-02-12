LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 18:00 se dispută toate cele trei partide din ultima etapă a Grupei D din Cupa României, la sfârșitul cărora vom afla cele două formații calificate în sferturile de finală ale competiției.

Meciurile sunt Dinamo - FC Hermannstadt (pe Stadionul ”Arcul de Triumf”), CS Dinamo (D2) - Farul Constanța (pe terenul sintetic de la Centrul Național de Fotbal Buftea) și Concordia Chiajna (D2) - FC Botoșani.

Până acum, s-au calificat în sferturi FC Argeș, CFR Cluj (din Grupa A), U Cluj și divizionara secundă Metalul Buzău (din Grupa C).