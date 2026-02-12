LIVE TEXT Dinamo - Hermannstadt, CS Dinamo - Farul și Chiajna - Botoșani pentru sferturile Cupei României!

Dinamo - Hermannstadt, CS Dinamo - Farul și Chiajna - Botoșani pentru sferturile Cupei României! Cupa Romaniei
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Aflăm echipele calificate în sferturile de finală din Grupa D a competiției.

TAGS:
DinamoCS DinamoFC HermannstadtFarul ConstantaFC BotosaniConcordia Chiajna
Din articol

LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 18:00 se dispută toate cele trei partide din ultima etapă a Grupei D din Cupa României, la sfârșitul cărora vom afla cele două formații calificate în sferturile de finală ale competiției.

Meciurile sunt Dinamo - FC Hermannstadt (pe Stadionul ”Arcul de Triumf”), CS Dinamo (D2) - Farul Constanța (pe terenul sintetic de la Centrul Național de Fotbal Buftea) și Concordia Chiajna (D2) - FC Botoșani.

Până acum, s-au calificat în sferturi FC Argeș, CFR Cluj (din Grupa A), U Cluj și divizionara secundă Metalul Buzău (din Grupa C).

Dinamo - FC Hermannstadt

CS Dinamo (D2) - Farul Constanța

Concordia Chiajna (D2) - FC Botoșani

Clasamentul LIVE din Grupa D a Cupei

Clasamente oferite de Sofascore

Alexandru Musi a devenit tătic: ”Bine ai venit, minunea noastră!”

Fotbalistul de la Dinamo a împărtășit în spațiul online faptul că partenera sa, Antonia Badea, a născut și i-a dăruit o fetiță. Alexandru Musi are 21 de ani.

”Bine ai venit, minunea noastră!”, a scris Alexandru Musi pe rețelele social media, alături de o fotografie cu partenera sa și de cea mică.

Sosit în vară la Dinamo, Musi s-a impus imediat în primul ”11” al lui Dinamo și numai problemele medicale l-au scos dintre titularii lui Zeljko Kopic pentru o scurtă perioadă.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Actorul James Van Der Beek a murit la doar 48 de ani. Starul cunoscut din „Dawson’s Creek” suferea de cancer
Actorul James Van Der Beek a murit la doar 48 de ani. Starul cunoscut din „Dawson’s Creek” suferea de cancer
ARTICOLE PE SUBIECT
Dinamo, egala lui FC Barcelona! Capitolul la care cele două echipe fac legea pe continent
Dinamo, egala lui FC Barcelona! Capitolul la care cele două echipe fac legea pe continent
ULTIMELE STIRI
Guardiola bate cu pumnul în masă: ”El e de neînlocuit! Când nu joacă, trebuie să folosim alt sistem”
Guardiola bate cu pumnul în masă: ”El e de neînlocuit! Când nu joacă, trebuie să folosim alt sistem”
CFR Cluj, tun fantastic pe piața transferurilor! A încasat 8 milioane de euro
CFR Cluj, tun fantastic pe piața transferurilor! A încasat 8 milioane de euro
Fabio Capello, avertisment pentru Chivu: "Toată lumea crede că Inter e favorită, dar atenție la asta!"
Fabio Capello, avertisment pentru Chivu: "Toată lumea crede că Inter e favorită, dar atenție la asta!"
Bayern Munchen rămâne în cursă pentru toate trofeele puse în joc în acest sezon
Bayern Munchen rămâne în cursă pentru toate trofeele puse în joc în acest sezon
Veteranul de la FCSB vrea să bată toate recordurile. Gigi Becali a intervenit: "Dar crezi că mai poate?"
Veteranul de la FCSB vrea să bată toate recordurile. Gigi Becali a intervenit: "Dar crezi că mai poate?"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
FCSB a făcut cel mai scump transfer al iernii în Superliga! A plătit 600.000 de euro și procente

FCSB a făcut cel mai scump transfer al iernii în Superliga! A plătit 600.000 de euro și procente

Surpriză! Victor Pițurcă a numit favorita la titlu: ”Are jucători puternici, valoroși și cu experiență”

Surpriză! Victor Pițurcă a numit favorita la titlu: ”Are jucători puternici, valoroși și cu experiență”

S-a judecat scandalul Cordea - Bergodi la Comisia de Disciplină! Cordea a ieșit de la audieri: "O lecție pentru mine, nu mai fac niciodată" + Ce se întâmplă cu Bergodi

S-a judecat scandalul Cordea - Bergodi la Comisia de Disciplină! Cordea a ieșit de la audieri: "O lecție pentru mine, nu mai fac niciodată" + Ce se întâmplă cu Bergodi

Italienii anunță: Chivu a aprobat următorul mare transfer la Inter! Va înlocui un om de bază

Italienii anunță: Chivu a aprobat următorul mare transfer la Inter! Va înlocui un om de bază

Gimnasta cu 10 pe linie la școală a devenit „regină” la bârnă: „Iubesc ceea ce fac”

Gimnasta cu 10 pe linie la școală a devenit „regină” la bârnă: „Iubesc ceea ce fac”

Gigi Becali anunță pactul deceniului la națională: „Hagi antrenor, Burleanu președinte! Se sudează echipa”

Gigi Becali anunță pactul deceniului la națională: „Hagi antrenor, Burleanu președinte! Se sudează echipa”



Recomandarile redactiei
CFR Cluj, tun fantastic pe piața transferurilor! A încasat 8 milioane de euro
CFR Cluj, tun fantastic pe piața transferurilor! A încasat 8 milioane de euro
Fabio Capello, avertisment pentru Chivu: "Toată lumea crede că Inter e favorită, dar atenție la asta!"
Fabio Capello, avertisment pentru Chivu: "Toată lumea crede că Inter e favorită, dar atenție la asta!"
Guardiola bate cu pumnul în masă: ”El e de neînlocuit! Când nu joacă, trebuie să folosim alt sistem”
Guardiola bate cu pumnul în masă: ”El e de neînlocuit! Când nu joacă, trebuie să folosim alt sistem”
Costin Lazăr a făcut radiografia Rapidului pentru Sport.ro: „Fanii au răbdare până la o limită!”. Cum îl vede pe Moruțan
Costin Lazăr a făcut radiografia Rapidului pentru Sport.ro: „Fanii au răbdare până la o limită!”. Cum îl vede pe Moruțan
Veteranul de la FCSB vrea să bată toate recordurile. Gigi Becali a intervenit: "Dar crezi că mai poate?"
Veteranul de la FCSB vrea să bată toate recordurile. Gigi Becali a intervenit: "Dar crezi că mai poate?"
Alte subiecte de interes
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Azi sunt meciurile din turul 2 din Cupa României! Debutează Florin Bratu și intră ”greii” cu nume: Dinamo, Poli Timișoara, Gloria Bistrița sau FC Bihor
Azi sunt meciurile din turul 2 din Cupa României! Debutează Florin Bratu și intră ”greii” cu nume: Dinamo, Poli Timișoara, Gloria Bistrița sau FC Bihor
Florin Bratu și-a găsit echipă! Unde va antrena
Florin Bratu și-a găsit echipă! Unde va antrena
"O versiune foarte bună!" Reacția lui Ilie Dumitrescu după meciul Farul Constanța - FC Hermannstadt
"O versiune foarte bună!" Reacția lui Ilie Dumitrescu după meciul Farul Constanța - FC Hermannstadt
Farul Constanța - FC Hermannstadt 3-2. Victorie importantă pentru Gică Hagi, după un meci nebun
Farul Constanța - FC Hermannstadt 3-2. Victorie importantă pentru Gică Hagi, după un meci nebun
CITESTE SI
Un virus transmis de țânțari se răspândește rapid pe o insulă tropicală celebră. Autoritățile au instituit stare de alertă

stirileprotv Un virus transmis de țânțari se răspândește rapid pe o insulă tropicală celebră. Autoritățile au instituit stare de alertă

Șeful de stat „dispărut” de două săptămâni. Atmosferă funebră la televiziunea națională

stirileprotv Șeful de stat „dispărut” de două săptămâni. Atmosferă funebră la televiziunea națională

Statul are de recuperat datorii de aproape 78 de miliarde de lei de la firme. Sus în top sunt patru companii de stat

stirileprotv Statul are de recuperat datorii de aproape 78 de miliarde de lei de la firme. Sus în top sunt patru companii de stat

Un bărbat din Italia a aruncat din greșeală la gunoi 20 de lingouri de aur. Cum au fost recuperate

stirileprotv Un bărbat din Italia a aruncat din greșeală la gunoi 20 de lingouri de aur. Cum au fost recuperate

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!