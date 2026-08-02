Cu Marius Baciu pe banca tehnică, fosta campioană FCSB s-a calificat în cupele europene în noua stagiune, după ce a trecut de meciurile-baraj cu FC Botoșani și Dinamo.

Calificată în al doilea tur preliminar UEFA Europa Conference League, FCSB nu a reușit să treacă de letonii de la FK Auda, fiind învinsă atât în tur (2-3), cât și în retur (1-4).

Marius Baciu, OUT de la FCSB?! Reacția antrenorului

La conferința de presă premergătoare meciului FCSB - Farul Constanța, Marius Baciu a evidențiat, printre altele, că nu se gândește la demisie și că are în CV mai multe victorii decât înfrângeri în acest moment.

”După două etape foarte bune în care am câștigat, vrem să continuăm meciurile bune. Venim după un meci foarte greu, am pierdut o calificare și asta e una dintre prioritățile noastre, să recuperăm jucătorii și să fim foarte bine pentru meciul de mâine seară.

Nu e simplu pentru niciun jucător, nu e ușor pentru nimeni din staff să digere această necalificare. Îmi asum de fiecare dată când luăm un gol. Analizăm greșelile pe care le-am făcut și nu putem să trecem peste ele. Trebuie să încercăm să nu mai facem greșelile pe care le-am făcut, mai ales la organizarea jocului. Toată lumea e conștientă că puteam să facem mai mult. Trebuie să remediem ce s-a întâmplat.

Mă simt foarte bine, simt că toată lumea e lângă echipă, inclusiv jucătorii. Nici jucătorii nu știau de unde au venit informațiile astea. Nu vreau să le comentez, să fie sănătoși. Am văzut ce mesaje au trimis jucătorii, înseamnă că sunt alături de noi.

Exclus, niciodată (n.r. să-și dea demisia). Nu o să renunț niciodată. Dacă se va considera, atunci o să analizăm. Deocamdată am mai multe victorii decât înfrângeri”, a spus Baciu.

Cum arată clasamentul