Ilfovenii au avut un start bun de sezon, dar au pierdut ultimele două etape din Liga 2, astfel că cei din conducere au decis să facă o schimare la nivelul băncii tehnice, după 1-2 în ultima etapă cu CSM Slatina.



Nicolae Dică a plecat, astfel, de la echipa pe care o antrena din luna martie și alături de care a strâns 15 partide (șapte victorii, două rezultate de egalitate și șase înfrângeri).



Fostul antrenor de la FCSB o lasă pe Concordia Chiajna pe locul 11, cu zece puncte, la egalitate cu Metalul Buzău și Ceahlăul. Play-off-ul este la doar trei puncte.



Nicolae Dică, OUT de la Concordia Chiajna



„Mulțumim, Nicolae Dică!

Clubul Sportiv Concordia Chiajna anunță încheierea pe cale amiabilă a colaborării cu Nicolae Constantin Dică, care a îndeplinit funcția de antrenor principal al echipei de seniori în perioada 19 martie 2025 - 22 septembrie 2025.

Îi mulțumim pe această cale și îi urăm succes în continuare în cariera sa profesională.

Concordia Chiajna va comunica în perioada următoare deciziile privind numirea unui nou antrenor principal”, a transmis Concordia Chiajna.

