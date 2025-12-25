Florin Matache (43 de ani) a dezvăluit, în exclusivitate la „Poveștile Sport.ro”, că a avut ocazia să devină jandarm în trupele de intervenții când se afla la Metalul Plopeni, echipa de la care a plecat la Dinamo.

Florin Matache se putea reprofila înainte să ajungă la Dinamo

Eroul de la Liberec a refuzat oferta, iar la „Poveștile Sport.ro” a glumit chiar pe subiect, spunând că l-ar fi ajutat doar pentru antrenamentele fizice.

„Eram în Ploiești, la Metalul Plopeni, echipă de Liga 2 la acel moment. Eram împrumutat de Astra Ploiești, eram prin oraș să beau o cafea sau ceva de genul ăsta. M-a văzut un domn de la jandarmerie și m-a întrebat 'Ai de muncă?'. I-am spus că da.

'Dacă te interesează, ești bine clădit, te așteptăm la trupele de intervenții de la jandarmerie, te instruim...'. Le-am spus 'mulțumesc, nu'. De antrenament, n-ar fi fost rău, dar nu”, a declarat Florin Matache, în exclusivitate pentru Sport.ro.

CV-ul lui Florin Matache

Fostul portar a ajuns la Dinamo în 2004, de la Metalul Plopeni și are în CV ultimul titlu de campioană al „câinilor roșii”, în sezonul 2006-2007. Tot în 2007 s-a transferat și la FC Vaslui, iar un an mai târziu s-a întors la Dinamo, după ce a mai jucat și la Ceahlăul Piatra Neamț.

Au urmat CS Otopeni, Universitatea Cluj, Damila Măciuca, CSM Râmnicu Vâlcea, Concordia Chiajna, Academica Clinceni și Flacăra Horezu.

Meciul care și-a pus amprenta asupra carierei sale a fost cel cu Slovan Liberec, din play-off-ul Europa League, sezonul 2009-2010. După 3-0 la „masa verde” pentru cehi, Dinamo a întors rezultatul și a împins meciul spre loviturile de la punctul cu var, unde Matache a reușit să apere două șuturi.

