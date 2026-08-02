Gigi Becali a dat lovitura! Transfer de senzație la FCSB: ”Poate juca și mijlocaș, și fundaș lateral”

După ce a ratat prezența în play-off în sezonul precedent, în premieră, Becali a anunțat transferuri impresionante la echipă, pentru că vrea să se lupte din nou la titlu.

Marius Măldărășanu (51 de ani), fostul antrenor de la Hermannstadt, a povestit cum a reușit să-l transfere la echipa sa pe Luca Stancu (21 de ani). Adus în probe la Sibiu, tânărul jucător a reușit să-i impresioneze pe oficialii clubului după un singur meci amical.

Marius Măldărășanu are doar cuvinte de laudă pentru Luca Stancu

În plus, fostul antrenor de la Sibiu a avut doar cuvinte de laudă pentru noul jucător de la FCSB. Spune că acesta poate juca și mijlocaș, dar și fundaș lateral, deoarece lovește mingea la fel de bine cu ambele picioare.

„Luca Stancu? Să știți că agentul lui mi l-a propus vara trecută. El a fost la Câmpulung. Printre băltoacele pe care le-am văzut în imaginile cu el, mi-a plăcut că are ambele picioare, centrează și cu stângul, și cu dreptul, poate juca și mijlocaș, și fundaș stânga-dreapta, atunci am vrut să-l luăm.

Toată lumea era sceptică, iar când am plecat în cantonament, în vară, a acceptat și el și agentul, a mers în probe. După vreo două zile, deja toată lumea vedea că este o soluție pentru noi.

Am avut un prim meci amical, m-am dus în recepție și la bar era Dănuț Perjă, directorul sportiv, și Daniel Niculae și atât am spus: ”Ce mai așteptați?”. Și au spus ”Păi nu, că la asta lucrăm”. Adică să-l ia. Este un jucător în care am crezut, cu toții am crezut, mă bucur că a ajuns la o echipă bună. Trebuie să ai nervii tari acolo”, a spus Marius Măldărășanu, în direct pe VOYO Sport 1.

De la transferul la FCSB, Luca Stancu a bifat un singur meci, în ultimele 14 minute din Csikszereda - FCSB 0-2.