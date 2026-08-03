După ce au dat lovitura în Ghencea, letonii s-au impus și pe teren propriu cu un categoric 4-1 și au trecut în faza următoare a competiției, deși porneau cu șansa a doua, ținând cont că FCSB are un lot mult mai bine cotat.

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, l-a făcut praf pe Ștefan Târnovanu și s-a arătat dezamăgit și de alți jucători, printre care și Daniel Bîrligea, care s-a numărat, până nu de mult, printre favoriții săi.

Ciprian Marica: ”Marius Baciu a început prost”

Întrebat la emisiunea ”VOYO SPORT LIVE” dacă Marius Baciu ar trebui să-și dea demisia de la FCSB în urma acestui eșec, Ciprian Marica a făcut apel la răbdare, dar a pus accentul pe faptul că începutul său de ”mandat” este unul slab.

„Nu cred că trebuie să ne grăbim, omul are trei meciuri. Cert e că a început prost. Nu m-aș grăbi, dar a început slab, a început prost. A luat FCSB cei mai buni jucători, au cel mai mare buget, e normal să fie primii.

Patronul spunea că vrea bani, că banii îl interesează. În cupele europene nu mai au nicio șansă, să vedem dacă la finalul sezonului vor vinde jucători ca să fie satisfăcut patronul”, a spus Ciprian Marica, la emisiunea ”VOYO SPORT LIVE”.

Marius Baciu (51 de ani) a bifat, până acum, șase meciuri pentru cei de la FCSB în Superliga României și Conference League. A bifat patru victorii, iar singurele sale înfrângeri sunt cele cu FK Auda.

FCSB, în această perioadă de mercato

Antrenor - Marius Baciu (confirmat)

Veniri - Aymen Boutoutaou (Sochaux / 1 milion euro), Ronny Labonne (Caen / 100.000 euro), Eddy Gnahore (FC Dinamo / gratis), Dylan Batubinsika (AE Larisa / gratis), Luca Stancu (Hermannstadt / gratis)

Reveniri după împrumuturi - Ricardo Pădurariu (Corvinul), Laurențiu Vlăsceanu (Unirea Slobozia), Dennis Politic (Hemannstadt), Alexandru Maxim (Voluntari)

Plecări - Vlad Chiricheș (retras din activitate), Darius Olaru (Union Saint-Gilloise / 3 milioane de euro), Daniel Graovac (Rapid / gratis), Lukas Zima (Petrolul / gratis), David Kiki (FC Voluntari / gratis), Alexandru Maxim (CSU Craiova / gratis), Mario Preda (FC Botoșani / gratis), Mario Petre (Înainte Modelu / gratis), Laurențiu Vlăsceanu (Steaua / gratis), Mamadou Thiam (contract reziliat), Baba Alhassan (contract încheiat), Ionuț Cercel (FCV Farul / împrumutat), Alexandru Pantea (Levadiakos / împrumutat), Andrei Panait (Înainte Modelu / împrumutat), Raul Alecsandroaie (Metalul Buzău / împrumutat)