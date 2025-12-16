Concordia Chiajna a anunțat încetarea colaborării pe cale amiabilă cu Gabi Tamaș, numit în funcția de director sportiv în primăvara anului 2024.



Clubul ilfovean a dat de veste printr-un comunicat distribuit pe rețelele sociale, unde îi urează fostului fundaș toate cele bune.



Gabi Tamaș, OUT de la Chiajna



„Clubul Sportiv Concordia Chiajna anunță încetarea colaborării pe cale amiabilă cu directorul sportiv Gabriel Tamaș.

Clubul dorește să-i mulțumească pe această cale pentru profesionalismul, dedicarea și implicarea constantă de care a dat dovadă în perioada petrecută alături de noi.

Contribuția sa a fost apreciată și va rămâne un reper important în istoria clubului.

Îi urăm lui Gabriel Tamaș mult succes în proiectele viitoare și sperăm ca experiența și pasiunea pentru fotbal să-i aducă rezultate remarcabile în continuare”, a scris gruparea pe Facebook.



Gabi Tamaș a avut o carieră nomadă, iar printre cluburile la care a evoluat putem reaminti FC Brașov, Tractorul Brașov, FC Dinamo, Galatasaray, Spartak Moscova, Celta Vigo, AJ Auxerre, West Brom, CFR Cluj, Doncaster, Watford, FCSB, Cardiff, Hapoel Haifa, Astra Giurgiu, U Cluj, FC Voluntari, Petrolul și Concordia. La cea din urmă și-a agățat ghetele în cui la data de 27 octombrie 2023.



La momentul redactării acestui articol, Concordia ocupă locul 11 în Liga 2, cu 24 puncte adunate după 17 etape. Ilfovenii au următorul bilanț: șapte victorii, trei remize, șapte înfrângeri.



„Verzii” au intrat în pauza de iarnă după meciul pierdut la Sfântul Gheorghe împotriva celor de la Sepsi OSK, scor 3-1, și vor reveni abia în luna februarie, când se vor duela cu Botoșani în Cupa României.

