Cine sunt, de fapt, adversarele pe care le poate întâlni Craiova în play-off-ul Europa League. Oltenii se pot duela cu echipa care a eliminat-o pe U Cluj

Universitatea Craiova a avut parte de un sezon de vis în stagiunea precedentă: titlul dupa 35 de ani si Cupa Romaniei. Forma bună a fost confirmată și în startul sezonului, când elevii lui Filipe Coelho s-au impus în Supercupa Romaniei.

Universitatea Craiova și-a aflat posibilele adversare din play-off-ul Europa League

Universitatea Craiova a fost eliminată din turul doi UEFA Champions League, astfel că echipa patronată de Mihai Rotaru își va continua aventura europeană în Europa League.

În acest punct al competiției, anume turul trei, jucătorii pregătiți de Filipe Coelho se vor duela cu KuPs. Dacă va trece mai departe, Universitatea Craiova va da piept în play-off cu învingătoarea „dublei” Ararat Armenia - NK Celje.

Ararat Armenia, „coșmarul” lui U Cluj din sezonul trecut

Ararat Armenia este cunoscută de publicul din România. În stagiunea precedentă, armenii au înfruntat-o pe Universitatea Cluj în turul doi al UEFA Conference League.

Din nefericire pentru „șepcile roșii”, Ararat Armenia s-a impus cu 2-1 în retur, după ce în prima partidă a fost înregistrată o remiză albă, 0-0. La prima vedere, dacă va trece mai departe, Universitatea Craiova ar fi mare favorită.

Ararat Armenia înregistrează o cotă de piață de 8,47 milioane de euro, cel mai valoros jucător fiind João Bravim (28 de ani), care este evaluat la 800.000 de euro. Ca o paralelă, Universitatea Craiova are o cotație de 38,1 milioane de euro, iar principalul produs de export este Ștefan Baiaram, care valoarează 5 milioane de euro.