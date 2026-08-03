George Pușcaș semnează! Ce se întâmplă cu atacantul lui Dinamo

George Pușcaș semnează! Ce se întâmplă cu atacantul lui Dinamo Superliga
SPORT.RO
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George Pușcaș s-a decis în privința viitorului.

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Privit cândva unul dintre cei mai promițători jucători români, cariera lui George Pușcaș a luat-o în jos. Venit în SuperLiga la începutul lui 2026, atacantul este aproape de a semna un nou contract.

Andrei Nicolescu, anunț despre viitorul lui George Pușcaș

George Pușcaș a bifat prima experiență la nivelul primei ligi din România abia în 2026. După mai multe perioade în străinătate, atacantul a ales să vină la Dinamo, în contextul în care accidentările l-au ținut departe de teren mai mult timp.

De la momentul în care a ajuns la formația din Ștefan cel Mare, jucătorul a fost mai mult timp indisponibil, astfel că fanii s-au întrebat de viitorul acestuia. În cea mai recentă intervenție a sa, Andrei Nicolescu a transmis faptul că s-a ajuns la o concluzie, iar George Pușcaș va semna prelungirea contractului pe încă un an.

„Am avut niște discuții mai lungi, am ajuns la o concluzie. Îl așteptăm că e plecat cu mai multe tratamente, va veni în România, și probabil o vom închide. O prelungire a contractului pe încă un an.

Ne-am înțeles, adică din discuția avută cu el cred că toată lumea e pozitivă și avem și aceleași repere despre ce trebuie să facem în viitor”, a declarat Andrei Nicolescu, potrivit Fanatik.

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Cum arată CV-ul lui George Pușcaș

George Pușcaș a făcut primii pași în fotbal la Liberty Oradea, ca ulterior să fie transferat de către Inter Milano. Acesta a mai bifat experiențe la Bari, Benevento, Novara și Palermo, ca în vara lui 2019, după un Campionat European U21 excelent, acesta să fie subiectul unei mutări pe suma de 7,5 milioane de euro la Reading.

Atacantul a rezistat în Championship doar doi ani și jumătate, Reading împrumutându-l, pe rând, la Pisa și Genoa. Formația patronată de Dan Șucu l-a transferat în 2023 contra sumei de 2,5 milioane de euro, ca mai apoi să mai fie legitimat la Bari și Bodrumspor.

De la momentul venirii la Dinamo, George Pușcaș a adunat 8 meciuri, a marcat un gol și a livrat o pasă decisivă.

  • 900.000 de euro este cota lui George Pușcaș
  • 6 milioane de euro era evaluarea atacantului după transferul la Reading
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