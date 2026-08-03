George Pușcaș semnează! Ce se întâmplă cu atacantul lui Dinamo

Privit cândva unul dintre cei mai promițători jucători români, cariera lui George Pușcaș a luat-o în jos. Venit în SuperLiga la începutul lui 2026, atacantul este aproape de a semna un nou contract.

Andrei Nicolescu, anunț despre viitorul lui George Pușcaș

George Pușcaș a bifat prima experiență la nivelul primei ligi din România abia în 2026. După mai multe perioade în străinătate, atacantul a ales să vină la Dinamo, în contextul în care accidentările l-au ținut departe de teren mai mult timp.

De la momentul în care a ajuns la formația din Ștefan cel Mare, jucătorul a fost mai mult timp indisponibil, astfel că fanii s-au întrebat de viitorul acestuia. În cea mai recentă intervenție a sa, Andrei Nicolescu a transmis faptul că s-a ajuns la o concluzie, iar George Pușcaș va semna prelungirea contractului pe încă un an.

„Am avut niște discuții mai lungi, am ajuns la o concluzie. Îl așteptăm că e plecat cu mai multe tratamente, va veni în România, și probabil o vom închide. O prelungire a contractului pe încă un an.

Ne-am înțeles, adică din discuția avută cu el cred că toată lumea e pozitivă și avem și aceleași repere despre ce trebuie să facem în viitor”, a declarat Andrei Nicolescu, potrivit Fanatik.