Partida Concordia Chiajna – Chindia Târgoviște din etapa a 16-a din Liga 2 a oferit scene demne de ”Cascadorii Râsului”.

Dâmbovițenii au deschis scorul după doar nouă minute.

Daniel Celea a înscris pentru Chindia Târgoviște cu o lovitură de cap expediată din interiorul careului.

Așa cum este normal, scorul s-a modificat și pe tabelă, însă pe una improvizată. În zona lojei, sub una dintre ferestrele care dau spre suprafața de joc, au fost atârnate două pancarte din plastic imprimate cu cuvintele ”Gazde” și ”Oaspeți”. Sub ele era indicat scorul.

Evident, după ce Daniel Celea a marcat, scorul a trebuit modificat, astfel că o persoană, probabil din staff-ul celor de la Concordia Chiajna, a fost surprinsă de camerele de filmat cum a deschis fereastra și s-a aplecat pentru a așeza o pancartă cu ”1” în dreptul celor de la Chindia.

