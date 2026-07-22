OFICIAL A fost ales reprezentantul cluburilor din Liga 2 în Comitetul Executiv FRF

A fost ales reprezentantul cluburilor din Liga 2 în Comitetul Executiv FRF Liga 2
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Miercuri, 22 iulie 2026, a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a cluburilor participante în Liga 2 Casa Pariurilor.

TAGS:
Marius BurcaMetaloglobusliga 2FRF
Din articol

Pe ordinea de zi a întâlnirii s-a aflat alegerea unui reprezentant al cluburilor din eșalonul secund în cadrul Comitetului Executiv al Federației Române de Fotbal.

Marius Burcă, înapoi în Comitetul Executiv FRF

Ca urmare a votului exprimat de reprezentanții cluburilor din Liga 2 Casa Pariurilor, Marius Burcă, Metaloglobus București, îl va înlocui pe Bogdan Bălănescu, președintele FC Voluntari, în Comitetul Executiv, conform frf.ro.  

Marius Burcă i se alătură lui Cristian Tănase (Concordia Chiajna) în rândul reprezentanților din eșalonul secund.

Burcă a mai făcut parte din Comitetul Executiv al FRF în calitate de reprezentant al cluburilor din Liga 2 până în vara trecută, când Metaloglobus a promovat în Superligă.

Metaloglobus s-a întors în Liga 2

Metaloglobus a rezistat doar un sezon în Superliga României, retrogradând în eșalonul secund din postura de ultimă clasată, cu 16 puncte în play-out. 

Formația bucureșteană va primi, pe teren propriu, vizita Metalului Buzău în runda inaugurală a eșalonului secund, programată să se desfășoare în weekendul 1-2 august. 

Articol recomandat de stirileprotv.ro
O femeie care cerșea în scaun cu rotile, pe o stradă din București, a fost găsită la câțiva metri de mașina de lux a mamei ei
O femeie care cerșea în scaun cu rotile, pe o stradă din București, a fost găsită la câțiva metri de mașina de lux a mamei ei
ARTICOLE PE SUBIECT
Țintar Liga 2. Cum arată cele 21 de etape din turul noului sezon al ligii secunde
Țintar Liga 2. Cum arată cele 21 de etape din turul noului sezon al ligii secunde
E gata! Internaționalul român va juca în Liga 2
E gata! Internaționalul român va juca în Liga 2
Poli Iași, OUT din Liga 2! Cine îi ia locul în noul sezon și când e tragerea la sorți
Poli Iași, OUT din Liga 2! Cine îi ia locul în noul sezon și când e tragerea la sorți
Cu cine a semnat astăzi puștiul de 18 ani care marca decisiv pentru CSA Steaua în Liga 2: „Bun venit!”
Cu cine a semnat astăzi puștiul de 18 ani care marca decisiv pentru CSA Steaua în Liga 2: „Bun venit!”
Lista echipelor care au primit licența pentru Liga 2, ediția 2026-2027! Anunțul FRF
Lista echipelor care au primit licența pentru Liga 2, ediția 2026-2027! Anunțul FRF
ULTIMELE STIRI
Specialiștii s-au pronunțat înainte de Levski Sofia - Universitatea Craiova
Specialiștii s-au pronunțat înainte de Levski Sofia - Universitatea Craiova
FCSB - Auda în Conference League, joi de la 20:45 pe PRO TV și VOYO!
FCSB - Auda în Conference League, joi de la 20:45 pe PRO TV și VOYO!
Denis Drăguș, OUT! Veste mare pentru FCSB
Denis Drăguș, OUT! Veste mare pentru FCSB
Iuliu Mureșan și-a dat demisia de la CFR Cluj: ”Am ajuns la capătul puterilor”
Iuliu Mureșan și-a dat demisia de la CFR Cluj: ”Am ajuns la capătul puterilor”
Va juca Aymen Boutoutaou cu FK Auda?! Anunțul lui Marius Baciu
Va juca Aymen Boutoutaou cu FK Auda?! Anunțul lui Marius Baciu
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Vin banii în Superliga! Sumele încasate de la FIFA de cele două cluburi care au dat jucători la Mondial

Vin banii în Superliga! Sumele încasate de la FIFA de cele două cluburi care au dat jucători la Mondial

Gigi Becali a făcut anunțul despre transferul lui Denis Drăguș la FCSB

Gigi Becali a făcut anunțul despre transferul lui Denis Drăguș la FCSB

Gigi Becali a confirmat transferul la FCSB: ”Azi mi-a zis MM: 'Am rezolvat!'”

Gigi Becali a confirmat transferul la FCSB: ”Azi mi-a zis MM: 'Am rezolvat!'”

Gigi Becali anunță o surpriză de proporții la FCSB: ”E foarte bun”

Gigi Becali anunță o surpriză de proporții la FCSB: ”E foarte bun”

E gata! Unde va juca Sebastian Mailat

E gata! Unde va juca Sebastian Mailat

3.150.000 de euro pentru Denis Drăguș! Turcii au făcut anunțul despre jucătorul dorit de FCSB

3.150.000 de euro pentru Denis Drăguș! Turcii au făcut anunțul despre jucătorul dorit de FCSB



Recomandarile redactiei
Denis Drăguș, OUT! Veste mare pentru FCSB
Denis Drăguș, OUT! Veste mare pentru FCSB
Specialiștii s-au pronunțat înainte de Levski Sofia - Universitatea Craiova
Specialiștii s-au pronunțat înainte de Levski Sofia - Universitatea Craiova
Iuliu Mureșan și-a dat demisia de la CFR Cluj: ”Am ajuns la capătul puterilor”
Iuliu Mureșan și-a dat demisia de la CFR Cluj: ”Am ajuns la capătul puterilor”
Va juca Aymen Boutoutaou cu FK Auda?! Anunțul lui Marius Baciu
Va juca Aymen Boutoutaou cu FK Auda?! Anunțul lui Marius Baciu
Gicu Grozav și-a găsit echipă: ”Mă bucur să fac parte din acest grup”
Gicu Grozav și-a găsit echipă: ”Mă bucur să fac parte din acest grup”
Alte subiecte de interes
Mutarea făcută de FCSB care le-a dat planurile peste cap celor de la Metaloglobus: „Nu ne pică bine!”
Mutarea făcută de FCSB care le-a dat planurile peste cap celor de la Metaloglobus: „Nu ne pică bine!”
Decizie radicală luată de o echipă din Superligă: trei jucători sunt OUT: ”Am închis colaborarea”
Decizie radicală luată de o echipă din Superligă: trei jucători sunt OUT: ”Am închis colaborarea”
Ianis Zicu a semnat! Unde va antrena în sezonul următor
Ianis Zicu a semnat! Unde va antrena în sezonul următor
Dezastru în Liga 2 după un nou play-off ratat: "Îmi vine să mă închid într-o încăpere și să plâng ca un copil"
Dezastru în Liga 2 după un nou play-off ratat: "Îmi vine să mă închid într-o încăpere și să plâng ca un copil"
Peluza Sud, în război deschis cu oficialii Stelei! Protest de amploare în Ghencea
Peluza Sud, în război deschis cu oficialii Stelei! Protest de amploare în Ghencea
Anunțul făcut de Corvinul Hunedoara înainte de startul noului sezon: ”Strict interzis”
Anunțul făcut de Corvinul Hunedoara înainte de startul noului sezon: ”Strict interzis”
CITESTE SI
Paradisul ascuns din „Odiseea”. Insula grecească pe care puțini turiști o cunosc. Ce poți vizita acolo

stirileprotv Paradisul ascuns din „Odiseea”. Insula grecească pe care puțini turiști o cunosc. Ce poți vizita acolo

Are 51 de ani și a întors toate privirile după ce a apărut așa pe stradă! Imaginile surprinse de paparazzi cu vedeta sunt virale

protv Are 51 de ani și a întors toate privirile după ce a apărut așa pe stradă! Imaginile surprinse de paparazzi cu vedeta sunt virale

Tipul de autoturisme pentru care există cea mai mare cerere în programul Rabla. S-au înscris de la prima oră

stirileprotv Tipul de autoturisme pentru care există cea mai mare cerere în programul Rabla. S-au înscris de la prima oră

Oana Țoiu, despre includerea României în Visa Waiver: „Rămâne o prioritate, numărul de refuzuri este mai mare”

stirileprotv Oana Țoiu, despre includerea României în Visa Waiver: „Rămâne o prioritate, numărul de refuzuri este mai mare”

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa Conference League
FCSB - FK Auda


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!