Pe ordinea de zi a întâlnirii s-a aflat alegerea unui reprezentant al cluburilor din eșalonul secund în cadrul Comitetului Executiv al Federației Române de Fotbal.

Marius Burcă, înapoi în Comitetul Executiv FRF

Ca urmare a votului exprimat de reprezentanții cluburilor din Liga 2 Casa Pariurilor, Marius Burcă, Metaloglobus București, îl va înlocui pe Bogdan Bălănescu, președintele FC Voluntari, în Comitetul Executiv, conform frf.ro.

Marius Burcă i se alătură lui Cristian Tănase (Concordia Chiajna) în rândul reprezentanților din eșalonul secund.

Burcă a mai făcut parte din Comitetul Executiv al FRF în calitate de reprezentant al cluburilor din Liga 2 până în vara trecută, când Metaloglobus a promovat în Superligă.