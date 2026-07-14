Federația Română de Fotbal a anunțat pe site-ul oficial lista echipelor care au primit licența pentru Liga 2, ediția 2026-2027, care va începe pe data de 1 august.

”Informare privind soluționarea cererilor de acordare a Certificatului pentru participarea în Campionatul Național Liga a 2-a, sezonul 2026–2027”, a titrat FRF, cu următoarele precizări:

Precizările FRF

”La data de 14 iulie 2026 s-a încheiat procesul de Certificare pentru Liga a 2-a, iar următoarele cluburi au primit Certificatul pentru participarea în Campionatul Național Liga a 2-a, sezonul 2026–2027:

1 Club Sportiv – Sport Club Popeşti Leordeni

2 Club Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia

3 Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea

4 ACSM Cetatea 1932 Suceava

5 Asociaţia Club Sportiv Fotbalistic Oradea

6 Asociația Club Sportiv Muncitoresc Reșita

7 Asociaţia Club Sportiv Municipal Ceahlăul Piatra Neamţ

8 Asociaţia Club Sportiv Municipal Politehnica Iaşi

9 Asociaţia Club Sportiv Ştiinţa Poli Timişoara

10 Asociaţia Clubul Sportiv Fotbal Club Bacău

11 Asociația Fotbal Club ASA Târgu Mureș

12 Asociația Fotbal Club Câmpulung – Muscel 2022

13 Asociaţia Fotbal Club Metalul Buzău

14 Asociaţia Fotbal Club Unirea 04 Slobozia

15 Club Sportiv Comunal 1599 Şelimbăr

16 Club Sportiv Comunal Dumbrăviţa

17 Clubul Sportiv Afumaţi

18 Clubul Sportiv al Armatei – Steaua

19 Clubul Sportiv Concordia Chiajna

20 Clubul Sportiv Dinamo Bucureşti

21 Clubul Sportiv Gloria Bistriţa

22 Clubul Sportiv Local Ştefăneştii de Jos

23 Clubul Sportiv Municipal Olimpia Satu Mare

24 Clubul Sportiv Municipal Slatina

25 Clubul Sportiv Tunari

Cluburile de mai jos au participat la procesul de licențiere pentru Liga 1, sezonul 2026–2027, și au obținut Licența de Liga 1. Implicit, acestora le-a fost acordat și Certificatul pentru participarea în Campionatul Național Liga 2, pentru același sezon.

1 Asociaţia Fotbal Club Hermannstadt

2 Asociaţia Fotbal Club Chindia Târgovişte

3 Fotbal Club Metaloglobus București SA

Administrația de Licențiere”.

Liga 2 începe peste două săptămâni, dar nu se știu toate echipele participante! Cazul Ștefănești și semnul de întrebare Poli Iași

Liga 2 este programată să înceapă pe 1 august, conform anunțului Federației Române de Fotbal, dar în acest moment nu se știu toate echipele participante la competiție!

Marea problemă este ”cazul Ștefănești” - promovarea lui CSL Ștefăneștii de Jos este atacată inclusiv la TAS, după un artificiu făcut de FRF care i-a permis clubului ilfovean să participe la barajul pentru accederea în Liga 2.

Iar prezența lui Poli Iași este și ea sub semnul întrebării, după ce ANAF a anulat practic modalitatea prin care moldovenii sperau să continue în Liga 2, mai exact o asociere cu un alt club din oraș.

Prima echipă care ar profita de eventuala neparticipare în competiție a uneia dintre cele două grupări de mai sus este CS Dinamo, echipa de fotbal a clubului sportiv din Ștefan cel Mare, care a pierdut barajul de menținere în Liga 2 cu CSC Șelimbăr și astfel este cea mai îndreptățită din punct de vedere regulamentar să continue în divizia secundă.