Miercuri, 22 iulie, la Casa Fotbalului, a avut loc tragerea la sorți pentru țintarul sezonului regulat din eșalonul secund. Ediția 2026-2027 a Ligii a 2-a începe pe 1 august.
Datele și orele exacte ale confruntării vor fi transmise ulterior. Redăm mai jos lista completă a celor 21 de etape din sezonul regulat.
Țintar Liga 2. Cum arată cele 21 de etape din turul noului sezon al ligii secunde
Etapa 1
- Steaua - CSM Slatina
- SCM Râmnicu Vâlcea - SC Popești-Leordeni
- FC Bacău - CSL Ștefăneștii de Jos
- CSC Dumbrăvița - FC Hermannstadt
- CSM Reșița - ASA Tg. Mureș
- CSM Suceava - Concordia Chiajna
- FC Bihor - Unirea Slobozia
- Gloria Bistrița - CSC Șelimbăr
- Politehnica Timișoara - Chindia Târgoviște
- Metaloglobus - Metalul Buzău
- CS Afumați - CS Dinamo
Etapa 2
- CSM Slatina - CS Dinamo
- Metalul Buzău - CS Afumați
- Chindia Târgoviște - Metaloglobus
- CSC Șelimbăr - Politehnica Timișoara
- Unirea Slobozia - Gloria Bistrița
- Concordia Chiajna - FC Bihor
- ASA Tg. Mureș - CSM Suceava
- FC Hermannstadt - CSM Reșița
- CSL Ștefăneștii de Jos - CSC Dumbrăvița
- SC Popești-Leordeni - FC Bacău
- Steaua - SCM Râmnicu Vâlcea
Etapa 3
- SCM Râmnicu Vâlcea - CSM Slatina
- FC Bacău - Steaua
- CSC Dumbrăvița - SC Popești-Leordeni
- CSM Reșița - CSL Ștefăneștii de Jos
- CSM Suceava - FC Hermannstadt
- FC Bihor - ASA Tg. Mureș
- Gloria Bistrița - Concordia Chiajna
- Politehnica Timișoara - Unirea Slobozia
- Metaloglobus - CSC Șelimbăr
- CS Afumați - Chindia Târgoviște
- CS Dinamo - Metalul Buzău
Etapa 4
- CSM Slatina - Metalul Buzău
- Chindia Târgoviște - CS Dinamo
- CSC Șelimbăr - CS Afumați
- Unirea Slobozia - Metaloglobus
- Concordia Chiajna - Politehnica Timișoara
- ASA Tg. Mureș - Gloria Bistrița
- FC Hermannstadt - FC Bihor
- CSL Ștefăneștii de Jos - CSM Suceava
- SC Popești-Leordeni - CSM Reșița
- Steaua - CSC Dumbrăvița
- SCM Râmnicu Vâlcea - FC Bacău
Etapa 5
- FC Bacău - CSM Slatina
- CSC Dumbrăvița - SCM Râmnicu Vâlcea
- CSM Reșița - Steaua
- CSM Suceava - SC Popești-Leordeni
- FC Bihor - CSL Ștefăneștii de Jos
- Gloria Bistrița - FC Hermannstadt
- Politehnica Timișoara - ASA Tg. Mureș
- Metaloglobus - Concordia Chiajna
- CS Afumați - Unirea Slobozia
- CS Dinamo - CSC Șelimbăr
- Metalul Buzău - Chindia Târgoviște
Etapa 6
- CSM Slatina - Chindia Târgoviște
- CSC Șelimbăr - Metalul Buzău
- Unirea Slobozia - CS Dinamo
- Concordia Chiajna - CS Afumați
- ASA Tg. Mureș - Metaloglobus
- FC Hermannstadt - Politehnica Timișoara
- CSL Ștefăneștii de Jos - Gloria Bistrița
- SC Popești-Leordeni - FC Bihor
- Steaua - CSM Suceava
- SCM Râmnicu Vâlcea - CSM Reșița
- FC Bacău - CSC Dumbrăvița
Etapa 7
- CSC Dumbrăvița - CSM Slatina
- CSM Reșița - FC Bacău
- CSM Suceava - SCM Râmnicu Vâlcea
- FC Bihor - Steaua
- Gloria Bistrița - SC Popești-Leordeni
- Politehnica Timișoara - CSL Ștefăneștii de Jos
- Metaloglobus - FC Hermannstadt
- CS Afumați - ASA Tg. Mureș
- CS Dinamo - Concordia Chiajna
- Metalul Buzău - Unirea Slobozia
- Chindia Târgoviște - CSC Șelimbăr
Etapa 8
- CSM Slatina - CSC Șelimbăr
- Unirea Slobozia - Chindia Târgoviște
- Concordia Chiajna - Metalul Buzău
- ASA Tg. Mureș - CS Dinamo
- FC Hermannstadt - CS Afumați
- CSL Ștefăneștii de Jos - Metaloglobus
- SC Popești-Leordeni - Politehnica Timișoara
- Steaua - Gloria Bistrița
- SCM Râmnicu Vâlcea - FC Bihor
- FC Bacău - CSM Suceava
- CSC Dumbrăvița - CSM Reșița
Etapa 9
- CSM Reșița - CSM Slatina
- CSM Suceava - CSC Dumbrăvița
- FC Bihor - FC Bacău
- Gloria Bistrița - SCM Râmnicu Vâlcea
- Politehnica Timișoara - Steaua
- Metaloglobus - SC Popești-Leordeni
- CS Afumați - CSL Ștefăneștii de Jos
- CS Dinamo - FC Hermannstadt
- Metalul Buzău - ASA Tg. Mureș
- Chindia Târgoviște - Concordia Chiajna
- CSC Șelimbăr - Unirea Slobozia
Etapa 10
- CSM Slatina - Unirea Slobozia
- Concordia Chiajna - CSC Șelimbăr
- ASA Tg. Mureș - Chindia Târgoviște
- FC Hermannstadt - Metalul Buzău
- CSL Ștefăneștii de Jos - CS Dinamo
- SC Popești-Leordeni - CS Afumați
- Steaua - Metaloglobus
- SCM Râmnicu Vâlcea - Politehnica Timișoara
- FC Bacău - Gloria Bistrița
- CSC Dumbrăvița - FC Bihor
- CSM Reșița - CSM Suceava
Etapa 11
- CSM Suceava - CSM Slatina
- FC Bihor - CSM Reșița
- Gloria Bistrița - CSC Dumbrăvița
- Politehnica Timișoara - FC Bacău
- Metaloglobus - SCM Râmnicu Vâlcea
- CS Afumați - Steaua
- CS Dinamo - SC Popești-Leordeni
- Metalul Buzău - CSL Ștefăneștii de Jos
- Chindia Târgoviște - FC Hermannstadt
- CSC Șelimbăr - ASA Tg. Mureș
- Unirea Slobozia - Concordia Chiajna
Etapa 12
- CSM Slatina - Concordia Chiajna
- ASA Tg. Mureș - Unirea Slobozia
- FC Hermannstadt - CSC Șelimbăr
- CSL Ștefăneștii de Jos - Chindia Târgoviște
- SC Popești-Leordeni - Metalul Buzău
- Steaua - CS Dinamo
- SCM Râmnicu Vâlcea - CS Afumați
- FC Bacău - Metaloglobus
- CSC Dumbrăvița - Politehnica Timișoara
- CSM Reșița - Gloria Bistrița
- CSM Suceava - FC Bihor
Etapa 13
- FC Bihor - CSM Slatina
- Gloria Bistrița - CSM Suceava
- Politehnica Timișoara - CSM Reșița
- Metaloglobus - CSC Dumbrăvița
- CS Afumați - FC Bacău
- CS Dinamo - SCM Râmnicu Vâlcea
- Metalul Buzău - Steaua
- Chindia Târgoviște - SC Popești-Leordeni
- CSC Șelimbăr - CSL Ștefăneștii de Jos
- Unirea Slobozia - FC Hermannstadt
- Concordia Chiajna - ASA Tg. Mureș
Etapa 14
- CSM Slatina - ASA Tg. Mureș
- FC Hermannstadt - Concordia Chiajna
- CSL Ștefăneștii de Jos - Unirea Slobozia
- SC Popești-Leordeni - CSC Șelimbăr
- Steaua - Chindia Târgoviște
- SCM Râmnicu Vâlcea - Metalul Buzău
- FC Bacău - CS Dinamo
- CSC Dumbrăvița - CS Afumați
- CSM Reșița - Metaloglobus
- CSM Suceava - Politehnica Timișoara
- FC Bihor - Gloria Bistrița
Etapa 15
- Gloria Bistrița - CSM Slatina
- Politehnica Timișoara - FC Bihor
- Metaloglobus - CSM Suceava
- CS Afumați - CSM Reșița
- CS Dinamo - CSC Dumbrăvița
- Metalul Buzău - FC Bacău
- Chindia Târgoviște - SCM Râmnicu Vâlcea
- CSC Șelimbăr - Steaua
- Unirea Slobozia - SC Popești-Leordeni
- Concordia Chiajna - CSL Ștefăneștii de Jos
- ASA Tg. Mureș - FC Hermannstadt
Etapa 16
- CSM Slatina - FC Hermannstadt
- CSL Ștefăneștii de Jos - ASA Tg. Mureș
- SC Popești-Leordeni - Concordia Chiajna
- Steaua - Unirea Slobozia
- SCM Râmnicu Vâlcea - CSC Șelimbăr
- FC Bacău - Chindia Târgoviște
- CSC Dumbrăvița - Metalul Buzău
- CSM Reșița - CS Dinamo
- CSM Suceava - CS Afumați
- FC Bihor - Metaloglobus
- Gloria Bistrița - Politehnica Timișoara
Etapa 17
- Politehnica Timișoara - CSM Slatina
- Metaloglobus - Gloria Bistrița
- CS Afumați - FC Bihor
- CS Dinamo - CSM Suceava
- Metalul Buzău - CSM Reșița
- Chindia Târgoviște - CSC Dumbrăvița
- CSC Șelimbăr - FC Bacău
- Unirea Slobozia - SCM Râmnicu Vâlcea
- Concordia Chiajna - Steaua
- ASA Tg. Mureș - SC Popești-Leordeni
- FC Hermannstadt - CSL Ștefăneștii de Jos
Etapa 18
- CSM Slatina - CSL Ștefăneștii de Jos
- SC Popești-Leordeni - FC Hermannstadt
- Steaua - ASA Tg. Mureș
- SCM Râmnicu Vâlcea - Concordia Chiajna
- FC Bacău - Unirea Slobozia
- CSC Dumbrăvița - CSC Șelimbăr
- CSM Reșița - Chindia Târgoviște
- CSM Suceava - Metalul Buzău
- FC Bihor - CS Dinamo
- Gloria Bistrița - CS Afumați
- Politehnica Timișoara - Metaloglobus
Etapa 19
- Metaloglobus - CSM Slatina
- CS Afumați - Politehnica Timișoara
- CS Dinamo - Gloria Bistrița
- Metalul Buzău - FC Bihor
- Chindia Târgoviște - CSM Suceava
- CSC Șelimbăr - CSM Reșița
- Unirea Slobozia - CSC Dumbrăvița
- Concordia Chiajna - FC Bacău
- ASA Tg. Mureș - SCM Râmnicu Vâlcea
- FC Hermannstadt - Steaua
- CSL Ștefăneștii de Jos - SC Popești-Leordeni
Etapa 20
- CSM Slatina - SC Popești-Leordeni
- Steaua - CSL Ștefăneștii de Jos
- SCM Râmnicu Vâlcea - FC Hermannstadt
- FC Bacău - ASA Tg. Mureș
- CSC Dumbrăvița - Concordia Chiajna
- CSM Reșița - Unirea Slobozia
- CSM Suceava - CSC Șelimbăr
- FC Bihor - Chindia Târgoviște
- Gloria Bistrița - Metalul Buzău
- Politehnica Timișoara - CS Dinamo
- Metaloglobus - CS Afumați
Etapa 21
- CS Afumați - CSM Slatina
- CS Dinamo - Metaloglobus
- Metalul Buzău - Politehnica Timișoara
- Chindia Târgoviște - Gloria Bistrița
- CSC Șelimbăr - FC Bihor
- Unirea Slobozia - CSM Suceava
- Concordia Chiajna - CSM Reșița
- ASA Tg. Mureș - CSC Dumbrăvița
- FC Hermannstadt - FC Bacău
- CSL Ștefăneștii de Jos - SCM Râmnicu Vâlcea
- SC Popești-Leordeni - Steaua