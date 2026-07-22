Miercuri, 22 iulie, la Casa Fotbalului, a avut loc tragerea la sorți pentru țintarul sezonului regulat din eșalonul secund. Ediția 2026-2027 a Ligii a 2-a începe pe 1 august.

Datele și orele exacte ale confruntării vor fi transmise ulterior. Redăm mai jos lista completă a celor 21 de etape din sezonul regulat.

Țintar Liga 2. Cum arată cele 21 de etape din turul noului sezon al ligii secunde

Etapa 1

  • Steaua - CSM Slatina
  • SCM Râmnicu Vâlcea - SC Popești-Leordeni
  • FC Bacău - CSL Ștefăneștii de Jos
  • CSC Dumbrăvița - FC Hermannstadt
  • CSM Reșița - ASA Tg. Mureș
  • CSM Suceava - Concordia Chiajna
  • FC Bihor - Unirea Slobozia
  • Gloria Bistrița - CSC Șelimbăr
  • Politehnica Timișoara - Chindia Târgoviște
  • Metaloglobus - Metalul Buzău
  • CS Afumați - CS Dinamo

Etapa 2

  • CSM Slatina - CS Dinamo
  • Metalul Buzău - CS Afumați
  • Chindia Târgoviște - Metaloglobus
  • CSC Șelimbăr - Politehnica Timișoara
  • Unirea Slobozia - Gloria Bistrița
  • Concordia Chiajna - FC Bihor
  • ASA Tg. Mureș - CSM Suceava
  • FC Hermannstadt - CSM Reșița
  • CSL Ștefăneștii de Jos - CSC Dumbrăvița
  • SC Popești-Leordeni - FC Bacău
  • Steaua - SCM Râmnicu Vâlcea

Etapa 3

  • SCM Râmnicu Vâlcea - CSM Slatina
  • FC Bacău - Steaua
  • CSC Dumbrăvița - SC Popești-Leordeni
  • CSM Reșița - CSL Ștefăneștii de Jos
  • CSM Suceava - FC Hermannstadt
  • FC Bihor - ASA Tg. Mureș
  • Gloria Bistrița - Concordia Chiajna
  • Politehnica Timișoara - Unirea Slobozia
  • Metaloglobus - CSC Șelimbăr
  • CS Afumați - Chindia Târgoviște
  • CS Dinamo - Metalul Buzău

Etapa 4

  • CSM Slatina - Metalul Buzău
  • Chindia Târgoviște - CS Dinamo
  • CSC Șelimbăr - CS Afumați
  • Unirea Slobozia - Metaloglobus
  • Concordia Chiajna - Politehnica Timișoara
  • ASA Tg. Mureș - Gloria Bistrița
  • FC Hermannstadt - FC Bihor
  • CSL Ștefăneștii de Jos - CSM Suceava
  • SC Popești-Leordeni - CSM Reșița
  • Steaua - CSC Dumbrăvița
  • SCM Râmnicu Vâlcea - FC Bacău

Etapa 5

  • FC Bacău - CSM Slatina
  • CSC Dumbrăvița - SCM Râmnicu Vâlcea
  • CSM Reșița - Steaua
  • CSM Suceava - SC Popești-Leordeni
  • FC Bihor - CSL Ștefăneștii de Jos
  • Gloria Bistrița - FC Hermannstadt
  • Politehnica Timișoara - ASA Tg. Mureș
  • Metaloglobus - Concordia Chiajna
  • CS Afumați - Unirea Slobozia
  • CS Dinamo - CSC Șelimbăr
  • Metalul Buzău - Chindia Târgoviște

Etapa 6

  • CSM Slatina - Chindia Târgoviște
  • CSC Șelimbăr - Metalul Buzău
  • Unirea Slobozia - CS Dinamo
  • Concordia Chiajna - CS Afumați
  • ASA Tg. Mureș - Metaloglobus
  • FC Hermannstadt - Politehnica Timișoara
  • CSL Ștefăneștii de Jos - Gloria Bistrița
  • SC Popești-Leordeni - FC Bihor
  • Steaua - CSM Suceava
  • SCM Râmnicu Vâlcea - CSM Reșița
  • FC Bacău - CSC Dumbrăvița

Etapa 7

  • CSC Dumbrăvița - CSM Slatina
  • CSM Reșița - FC Bacău
  • CSM Suceava - SCM Râmnicu Vâlcea
  • FC Bihor - Steaua
  • Gloria Bistrița - SC Popești-Leordeni
  • Politehnica Timișoara - CSL Ștefăneștii de Jos
  • Metaloglobus - FC Hermannstadt
  • CS Afumați - ASA Tg. Mureș
  • CS Dinamo - Concordia Chiajna
  • Metalul Buzău - Unirea Slobozia
  • Chindia Târgoviște - CSC Șelimbăr

Etapa 8

  • CSM Slatina - CSC Șelimbăr
  • Unirea Slobozia - Chindia Târgoviște
  • Concordia Chiajna - Metalul Buzău
  • ASA Tg. Mureș - CS Dinamo
  • FC Hermannstadt - CS Afumați
  • CSL Ștefăneștii de Jos - Metaloglobus
  • SC Popești-Leordeni - Politehnica Timișoara
  • Steaua - Gloria Bistrița
  • SCM Râmnicu Vâlcea - FC Bihor
  • FC Bacău - CSM Suceava
  • CSC Dumbrăvița - CSM Reșița

Etapa 9

  • CSM Reșița - CSM Slatina
  • CSM Suceava - CSC Dumbrăvița
  • FC Bihor - FC Bacău
  • Gloria Bistrița - SCM Râmnicu Vâlcea
  • Politehnica Timișoara - Steaua
  • Metaloglobus - SC Popești-Leordeni
  • CS Afumați - CSL Ștefăneștii de Jos
  • CS Dinamo - FC Hermannstadt
  • Metalul Buzău - ASA Tg. Mureș
  • Chindia Târgoviște - Concordia Chiajna
  • CSC Șelimbăr - Unirea Slobozia

Etapa 10

  • CSM Slatina - Unirea Slobozia
  • Concordia Chiajna - CSC Șelimbăr
  • ASA Tg. Mureș - Chindia Târgoviște
  • FC Hermannstadt - Metalul Buzău
  • CSL Ștefăneștii de Jos - CS Dinamo
  • SC Popești-Leordeni - CS Afumați
  • Steaua - Metaloglobus
  • SCM Râmnicu Vâlcea - Politehnica Timișoara
  • FC Bacău - Gloria Bistrița
  • CSC Dumbrăvița - FC Bihor
  • CSM Reșița - CSM Suceava

Etapa 11

  • CSM Suceava - CSM Slatina
  • FC Bihor - CSM Reșița
  • Gloria Bistrița - CSC Dumbrăvița
  • Politehnica Timișoara - FC Bacău
  • Metaloglobus - SCM Râmnicu Vâlcea
  • CS Afumați - Steaua
  • CS Dinamo - SC Popești-Leordeni
  • Metalul Buzău - CSL Ștefăneștii de Jos
  • Chindia Târgoviște - FC Hermannstadt
  • CSC Șelimbăr - ASA Tg. Mureș
  • Unirea Slobozia - Concordia Chiajna

Etapa 12

  • CSM Slatina - Concordia Chiajna
  • ASA Tg. Mureș - Unirea Slobozia
  • FC Hermannstadt - CSC Șelimbăr
  • CSL Ștefăneștii de Jos - Chindia Târgoviște
  • SC Popești-Leordeni - Metalul Buzău
  • Steaua - CS Dinamo
  • SCM Râmnicu Vâlcea - CS Afumați
  • FC Bacău - Metaloglobus
  • CSC Dumbrăvița - Politehnica Timișoara
  • CSM Reșița - Gloria Bistrița
  • CSM Suceava - FC Bihor

Etapa 13

  • FC Bihor - CSM Slatina
  • Gloria Bistrița - CSM Suceava
  • Politehnica Timișoara - CSM Reșița
  • Metaloglobus - CSC Dumbrăvița
  • CS Afumați - FC Bacău
  • CS Dinamo - SCM Râmnicu Vâlcea
  • Metalul Buzău - Steaua
  • Chindia Târgoviște - SC Popești-Leordeni
  • CSC Șelimbăr - CSL Ștefăneștii de Jos
  • Unirea Slobozia - FC Hermannstadt
  • Concordia Chiajna - ASA Tg. Mureș

Etapa 14

  • CSM Slatina - ASA Tg. Mureș
  • FC Hermannstadt - Concordia Chiajna
  • CSL Ștefăneștii de Jos - Unirea Slobozia
  • SC Popești-Leordeni - CSC Șelimbăr
  • Steaua - Chindia Târgoviște
  • SCM Râmnicu Vâlcea - Metalul Buzău
  • FC Bacău - CS Dinamo
  • CSC Dumbrăvița - CS Afumați
  • CSM Reșița - Metaloglobus
  • CSM Suceava - Politehnica Timișoara
  • FC Bihor - Gloria Bistrița

Etapa 15

  • Gloria Bistrița - CSM Slatina
  • Politehnica Timișoara - FC Bihor
  • Metaloglobus - CSM Suceava
  • CS Afumați - CSM Reșița
  • CS Dinamo - CSC Dumbrăvița
  • Metalul Buzău - FC Bacău
  • Chindia Târgoviște - SCM Râmnicu Vâlcea
  • CSC Șelimbăr - Steaua
  • Unirea Slobozia - SC Popești-Leordeni
  • Concordia Chiajna - CSL Ștefăneștii de Jos
  • ASA Tg. Mureș - FC Hermannstadt

Etapa 16

  • CSM Slatina - FC Hermannstadt
  • CSL Ștefăneștii de Jos - ASA Tg. Mureș
  • SC Popești-Leordeni - Concordia Chiajna
  • Steaua - Unirea Slobozia
  • SCM Râmnicu Vâlcea - CSC Șelimbăr
  • FC Bacău - Chindia Târgoviște
  • CSC Dumbrăvița - Metalul Buzău
  • CSM Reșița - CS Dinamo
  • CSM Suceava - CS Afumați
  • FC Bihor - Metaloglobus
  • Gloria Bistrița - Politehnica Timișoara

Etapa 17

  • Politehnica Timișoara - CSM Slatina
  • Metaloglobus - Gloria Bistrița
  • CS Afumați - FC Bihor
  • CS Dinamo - CSM Suceava
  • Metalul Buzău - CSM Reșița
  • Chindia Târgoviște - CSC Dumbrăvița
  • CSC Șelimbăr - FC Bacău
  • Unirea Slobozia - SCM Râmnicu Vâlcea
  • Concordia Chiajna - Steaua
  • ASA Tg. Mureș - SC Popești-Leordeni
  • FC Hermannstadt - CSL Ștefăneștii de Jos

Etapa 18

  • CSM Slatina - CSL Ștefăneștii de Jos
  • SC Popești-Leordeni - FC Hermannstadt
  • Steaua - ASA Tg. Mureș
  • SCM Râmnicu Vâlcea - Concordia Chiajna
  • FC Bacău - Unirea Slobozia
  • CSC Dumbrăvița - CSC Șelimbăr
  • CSM Reșița - Chindia Târgoviște
  • CSM Suceava - Metalul Buzău
  • FC Bihor - CS Dinamo
  • Gloria Bistrița - CS Afumați
  • Politehnica Timișoara - Metaloglobus

Etapa 19

  • Metaloglobus - CSM Slatina
  • CS Afumați - Politehnica Timișoara
  • CS Dinamo - Gloria Bistrița
  • Metalul Buzău - FC Bihor
  • Chindia Târgoviște - CSM Suceava
  • CSC Șelimbăr - CSM Reșița
  • Unirea Slobozia - CSC Dumbrăvița
  • Concordia Chiajna - FC Bacău
  • ASA Tg. Mureș - SCM Râmnicu Vâlcea
  • FC Hermannstadt - Steaua
  • CSL Ștefăneștii de Jos - SC Popești-Leordeni

Etapa 20

  • CSM Slatina - SC Popești-Leordeni
  • Steaua - CSL Ștefăneștii de Jos
  • SCM Râmnicu Vâlcea - FC Hermannstadt
  • FC Bacău - ASA Tg. Mureș
  • CSC Dumbrăvița - Concordia Chiajna
  • CSM Reșița - Unirea Slobozia
  • CSM Suceava - CSC Șelimbăr
  • FC Bihor - Chindia Târgoviște
  • Gloria Bistrița - Metalul Buzău
  • Politehnica Timișoara - CS Dinamo
  • Metaloglobus - CS Afumați

Etapa 21

  • CS Afumați - CSM Slatina
  • CS Dinamo - Metaloglobus
  • Metalul Buzău - Politehnica Timișoara
  • Chindia Târgoviște - Gloria Bistrița
  • CSC Șelimbăr - FC Bihor
  • Unirea Slobozia - CSM Suceava
  • Concordia Chiajna - CSM Reșița
  • ASA Tg. Mureș - CSC Dumbrăvița
  • FC Hermannstadt - FC Bacău
  • CSL Ștefăneștii de Jos - SCM Râmnicu Vâlcea
  • SC Popești-Leordeni - Steaua