Miercuri, 22 iulie, la Casa Fotbalului, a avut loc tragerea la sorți pentru țintarul sezonului regulat din eșalonul secund. Ediția 2026-2027 a Ligii a 2-a începe pe 1 august.

Datele și orele exacte ale confruntării vor fi transmise ulterior. Redăm mai jos lista completă a celor 21 de etape din sezonul regulat.

Țintar Liga 2. Cum arată cele 21 de etape din turul noului sezon al ligii secunde

Etapa 1

Steaua - CSM Slatina

SCM Râmnicu Vâlcea - SC Popești-Leordeni

FC Bacău - CSL Ștefăneștii de Jos

CSC Dumbrăvița - FC Hermannstadt

CSM Reșița - ASA Tg. Mureș

CSM Suceava - Concordia Chiajna

FC Bihor - Unirea Slobozia

Gloria Bistrița - CSC Șelimbăr

Politehnica Timișoara - Chindia Târgoviște

Metaloglobus - Metalul Buzău

CS Afumați - CS Dinamo

Etapa 2

CSM Slatina - CS Dinamo

Metalul Buzău - CS Afumați

Chindia Târgoviște - Metaloglobus

CSC Șelimbăr - Politehnica Timișoara

Unirea Slobozia - Gloria Bistrița

Concordia Chiajna - FC Bihor

ASA Tg. Mureș - CSM Suceava

FC Hermannstadt - CSM Reșița

CSL Ștefăneștii de Jos - CSC Dumbrăvița

SC Popești-Leordeni - FC Bacău

Steaua - SCM Râmnicu Vâlcea

Etapa 3

SCM Râmnicu Vâlcea - CSM Slatina

FC Bacău - Steaua

CSC Dumbrăvița - SC Popești-Leordeni

CSM Reșița - CSL Ștefăneștii de Jos

CSM Suceava - FC Hermannstadt

FC Bihor - ASA Tg. Mureș

Gloria Bistrița - Concordia Chiajna

Politehnica Timișoara - Unirea Slobozia

Metaloglobus - CSC Șelimbăr

CS Afumați - Chindia Târgoviște

CS Dinamo - Metalul Buzău

Etapa 4

CSM Slatina - Metalul Buzău

Chindia Târgoviște - CS Dinamo

CSC Șelimbăr - CS Afumați

Unirea Slobozia - Metaloglobus

Concordia Chiajna - Politehnica Timișoara

ASA Tg. Mureș - Gloria Bistrița

FC Hermannstadt - FC Bihor

CSL Ștefăneștii de Jos - CSM Suceava

SC Popești-Leordeni - CSM Reșița

Steaua - CSC Dumbrăvița

SCM Râmnicu Vâlcea - FC Bacău

Etapa 5

FC Bacău - CSM Slatina

CSC Dumbrăvița - SCM Râmnicu Vâlcea

CSM Reșița - Steaua

CSM Suceava - SC Popești-Leordeni

FC Bihor - CSL Ștefăneștii de Jos

Gloria Bistrița - FC Hermannstadt

Politehnica Timișoara - ASA Tg. Mureș

Metaloglobus - Concordia Chiajna

CS Afumați - Unirea Slobozia

CS Dinamo - CSC Șelimbăr

Metalul Buzău - Chindia Târgoviște

Etapa 6

CSM Slatina - Chindia Târgoviște

CSC Șelimbăr - Metalul Buzău

Unirea Slobozia - CS Dinamo

Concordia Chiajna - CS Afumați

ASA Tg. Mureș - Metaloglobus

FC Hermannstadt - Politehnica Timișoara

CSL Ștefăneștii de Jos - Gloria Bistrița

SC Popești-Leordeni - FC Bihor

Steaua - CSM Suceava

SCM Râmnicu Vâlcea - CSM Reșița

FC Bacău - CSC Dumbrăvița

Etapa 7

CSC Dumbrăvița - CSM Slatina

CSM Reșița - FC Bacău

CSM Suceava - SCM Râmnicu Vâlcea

FC Bihor - Steaua

Gloria Bistrița - SC Popești-Leordeni

Politehnica Timișoara - CSL Ștefăneștii de Jos

Metaloglobus - FC Hermannstadt

CS Afumați - ASA Tg. Mureș

CS Dinamo - Concordia Chiajna

Metalul Buzău - Unirea Slobozia

Chindia Târgoviște - CSC Șelimbăr

Etapa 8

CSM Slatina - CSC Șelimbăr

Unirea Slobozia - Chindia Târgoviște

Concordia Chiajna - Metalul Buzău

ASA Tg. Mureș - CS Dinamo

FC Hermannstadt - CS Afumați

CSL Ștefăneștii de Jos - Metaloglobus

SC Popești-Leordeni - Politehnica Timișoara

Steaua - Gloria Bistrița

SCM Râmnicu Vâlcea - FC Bihor

FC Bacău - CSM Suceava

CSC Dumbrăvița - CSM Reșița

Etapa 9

CSM Reșița - CSM Slatina

CSM Suceava - CSC Dumbrăvița

FC Bihor - FC Bacău

Gloria Bistrița - SCM Râmnicu Vâlcea

Politehnica Timișoara - Steaua

Metaloglobus - SC Popești-Leordeni

CS Afumați - CSL Ștefăneștii de Jos

CS Dinamo - FC Hermannstadt

Metalul Buzău - ASA Tg. Mureș

Chindia Târgoviște - Concordia Chiajna

CSC Șelimbăr - Unirea Slobozia

Etapa 10

CSM Slatina - Unirea Slobozia

Concordia Chiajna - CSC Șelimbăr

ASA Tg. Mureș - Chindia Târgoviște

FC Hermannstadt - Metalul Buzău

CSL Ștefăneștii de Jos - CS Dinamo

SC Popești-Leordeni - CS Afumați

Steaua - Metaloglobus

SCM Râmnicu Vâlcea - Politehnica Timișoara

FC Bacău - Gloria Bistrița

CSC Dumbrăvița - FC Bihor

CSM Reșița - CSM Suceava

Etapa 11

CSM Suceava - CSM Slatina

FC Bihor - CSM Reșița

Gloria Bistrița - CSC Dumbrăvița

Politehnica Timișoara - FC Bacău

Metaloglobus - SCM Râmnicu Vâlcea

CS Afumați - Steaua

CS Dinamo - SC Popești-Leordeni

Metalul Buzău - CSL Ștefăneștii de Jos

Chindia Târgoviște - FC Hermannstadt

CSC Șelimbăr - ASA Tg. Mureș

Unirea Slobozia - Concordia Chiajna

Etapa 12

CSM Slatina - Concordia Chiajna

ASA Tg. Mureș - Unirea Slobozia

FC Hermannstadt - CSC Șelimbăr

CSL Ștefăneștii de Jos - Chindia Târgoviște

SC Popești-Leordeni - Metalul Buzău

Steaua - CS Dinamo

SCM Râmnicu Vâlcea - CS Afumați

FC Bacău - Metaloglobus

CSC Dumbrăvița - Politehnica Timișoara

CSM Reșița - Gloria Bistrița

CSM Suceava - FC Bihor

Etapa 13

FC Bihor - CSM Slatina

Gloria Bistrița - CSM Suceava

Politehnica Timișoara - CSM Reșița

Metaloglobus - CSC Dumbrăvița

CS Afumați - FC Bacău

CS Dinamo - SCM Râmnicu Vâlcea

Metalul Buzău - Steaua

Chindia Târgoviște - SC Popești-Leordeni

CSC Șelimbăr - CSL Ștefăneștii de Jos

Unirea Slobozia - FC Hermannstadt

Concordia Chiajna - ASA Tg. Mureș

Etapa 14

CSM Slatina - ASA Tg. Mureș

FC Hermannstadt - Concordia Chiajna

CSL Ștefăneștii de Jos - Unirea Slobozia

SC Popești-Leordeni - CSC Șelimbăr

Steaua - Chindia Târgoviște

SCM Râmnicu Vâlcea - Metalul Buzău

FC Bacău - CS Dinamo

CSC Dumbrăvița - CS Afumați

CSM Reșița - Metaloglobus

CSM Suceava - Politehnica Timișoara

FC Bihor - Gloria Bistrița

Etapa 15

Gloria Bistrița - CSM Slatina

Politehnica Timișoara - FC Bihor

Metaloglobus - CSM Suceava

CS Afumați - CSM Reșița

CS Dinamo - CSC Dumbrăvița

Metalul Buzău - FC Bacău

Chindia Târgoviște - SCM Râmnicu Vâlcea

CSC Șelimbăr - Steaua

Unirea Slobozia - SC Popești-Leordeni

Concordia Chiajna - CSL Ștefăneștii de Jos

ASA Tg. Mureș - FC Hermannstadt

Etapa 16

CSM Slatina - FC Hermannstadt

CSL Ștefăneștii de Jos - ASA Tg. Mureș

SC Popești-Leordeni - Concordia Chiajna

Steaua - Unirea Slobozia

SCM Râmnicu Vâlcea - CSC Șelimbăr

FC Bacău - Chindia Târgoviște

CSC Dumbrăvița - Metalul Buzău

CSM Reșița - CS Dinamo

CSM Suceava - CS Afumați

FC Bihor - Metaloglobus

Gloria Bistrița - Politehnica Timișoara

Etapa 17

Politehnica Timișoara - CSM Slatina

Metaloglobus - Gloria Bistrița

CS Afumați - FC Bihor

CS Dinamo - CSM Suceava

Metalul Buzău - CSM Reșița

Chindia Târgoviște - CSC Dumbrăvița

CSC Șelimbăr - FC Bacău

Unirea Slobozia - SCM Râmnicu Vâlcea

Concordia Chiajna - Steaua

ASA Tg. Mureș - SC Popești-Leordeni

FC Hermannstadt - CSL Ștefăneștii de Jos

Etapa 18

CSM Slatina - CSL Ștefăneștii de Jos

SC Popești-Leordeni - FC Hermannstadt

Steaua - ASA Tg. Mureș

SCM Râmnicu Vâlcea - Concordia Chiajna

FC Bacău - Unirea Slobozia

CSC Dumbrăvița - CSC Șelimbăr

CSM Reșița - Chindia Târgoviște

CSM Suceava - Metalul Buzău

FC Bihor - CS Dinamo

Gloria Bistrița - CS Afumați

Politehnica Timișoara - Metaloglobus

Etapa 19

Metaloglobus - CSM Slatina

CS Afumați - Politehnica Timișoara

CS Dinamo - Gloria Bistrița

Metalul Buzău - FC Bihor

Chindia Târgoviște - CSM Suceava

CSC Șelimbăr - CSM Reșița

Unirea Slobozia - CSC Dumbrăvița

Concordia Chiajna - FC Bacău

ASA Tg. Mureș - SCM Râmnicu Vâlcea

FC Hermannstadt - Steaua

CSL Ștefăneștii de Jos - SC Popești-Leordeni

Etapa 20

CSM Slatina - SC Popești-Leordeni

Steaua - CSL Ștefăneștii de Jos

SCM Râmnicu Vâlcea - FC Hermannstadt

FC Bacău - ASA Tg. Mureș

CSC Dumbrăvița - Concordia Chiajna

CSM Reșița - Unirea Slobozia

CSM Suceava - CSC Șelimbăr

FC Bihor - Chindia Târgoviște

Gloria Bistrița - Metalul Buzău

Politehnica Timișoara - CS Dinamo

Metaloglobus - CS Afumați

Etapa 21