CS Dinamo rămâne în Liga 2 după retragerea lui Poli Iași
Deși a primit licența pentru Liga 2, Poli Iași nu va putea juca în noul sezon al eșalonului secund din cauza problemelor financiare și s-a retras din campionat.
În locul lui Poli Iași va intra CS Dinamo, formație care pierduse barajul de salvare în finalul sezonului trecut.
"Ca urmare a depunerii cererilor de înscriere, pentru sezonul 2026-2027 a rămas un loc vacant. Prin aplicarea prevederilor regulamentare, prin decizia Comitetului de Urgență al FRF de azi, 17 iulie, locul a fost ocupat de CS Dinamo București", a transmis FRF.
FRF mai anunță că tragerea la sorți pentru stabilirea programului noului sezon din Liga 2 va fi organizată miercuri, 22 iulie, de la ora 15:00.
Cele 22 de echipe care vor participa în sezonul următor din Liga 2
- 5 echipe promovate din Liga 3: CSM Cetatea 1932 Suceava, CSL Ștefăneștii de Jos, SCM Râmnicu Vâlcea, Politehnica Timișoara, SC Popești-Leordeni
- 14 echipe care au evoluat în sezonul precedent al competiţiei Liga 2: FC Bihor Oradea, Steaua București, AFC Chindia Târgoviște, AFC ASA Tg.Mureş, AFC Metalul Buzău, CSM Slatina, Clubul Sportiv Gloria Bistrița, ACS FC Bacău, CS Concordia Chiajna, CSM Reşiţa, CS Afumaţi, CSC Dumbrăviţa, CSC 1599 Şelimbăr, CS Dinamo Bucureşti
- 3 formații retrogradate din Superliga: AFC Hermannstadt, AFC Unirea 04 Slobozia, FC Metaloglobus Bucureşti