CS Dinamo rămâne în Liga 2 după retragerea lui Poli Iași

Deși a primit licența pentru Liga 2, Poli Iași nu va putea juca în noul sezon al eșalonului secund din cauza problemelor financiare și s-a retras din campionat.

În locul lui Poli Iași va intra CS Dinamo, formație care pierduse barajul de salvare în finalul sezonului trecut.

"Ca urmare a depunerii cererilor de înscriere, pentru sezonul 2026-2027 a rămas un loc vacant. Prin aplicarea prevederilor regulamentare, prin decizia Comitetului de Urgență al FRF de azi, 17 iulie, locul a fost ocupat de CS Dinamo București", a transmis FRF.

FRF mai anunță că tragerea la sorți pentru stabilirea programului noului sezon din Liga 2 va fi organizată miercuri, 22 iulie, de la ora 15:00.

Cele 22 de echipe care vor participa în sezonul următor din Liga 2