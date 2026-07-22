În această vară, fostul internațional s-a despărțit de gruparea prahoveană, iar acum va evolua în Liga 3, pentru Corona Brașov, clubul la care este legitimată și soția sa, handbalista Sorina Grozav.

Gicu Grozav a fost dorit și de CSM Unirea Alba Iulia, dar a ales Corona Brașov, scrie Liga2.ro. În cursul zilei de marți, 21 iulie, fostul jucător de la Petrolul, Dinamo și U Cluj le-a fost prezentat noilor săi colegi.

Gicu Grozav va juca la Corona Brașov

La Corona Brașov, Gicu Grozav va fi coleg cu alți doi fotbaliști cu care a împărțit vestiarul la Petrolul, Alexandru Mateiu și Lucian Dumitriu, și ei legitimați în această vară.

”Bine că s-a rezolvat, acum avem deja 1-0. Gicu face diferența”, au fost cuvintele lui Mateiu.

”Mă bucur că fac parte din acest grup. Trebuie sa muncim să ne îndeplinim obiectivele”, a fost reacția lui Gicu Grozav, potrivit sursei citate.

Grozav a evoluat pentru Petrolul în două perioade, între 2012 și 2014, respectiv între 2022 și 2026. În total, atacantul a adunat 210 meciuri în tricoul ploieștenilor și a marcat 54 de goluri.

De-a lungul carierei, Grozav a mai evoluat pentru Universitatea Cluj, Dinamo București și Unirea Alba Iulia, iar în străinătate a jucat în Belgia, Rusia, Turcia și Ungaria.

Fostul internațional român are și 30 de selecții pentru echipa națională, pentru care a înscris de cinci ori.