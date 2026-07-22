Meciul se joacă joi, de la 20:45 și poate fi urmărit în direct pe PRO TV și VOYO. Returul este programat o săptămână mai târziu, de la ora 19:00, LIVE pe VOYO.

Marius Baciu: ”Vom lua decizia cea mai potrivită pentru Boutoutaou și pentru echipă!”

Înaintea meciului, Marius Baciu, antrenorul roș-albaștrilor, a vorbit despre situația lui Aymen Boutoutaou, noul jucător al celor de la FCSB.

Algerianul s-a antrenat deja alături de gruparea roș-albastră, încă Baciu nu este decis încă dacă să se bazeze pe fotbalistul algerian la duelul cu FK Auda.

”Vom vedea. El a început pregătirea la fosta echipă de vreo două săptămâni și jumătate. A și jucat o repriză la fosta formație. A intrat cu noi, dar vom vedea. Vom discuta și cu partea medicală și vom lua decizia cea mai potrivită pentru el și pentru echipă”, a spus antrenorul roș-albaștrilor la conferința de presă.