Universitatea Craiova a plecat în Bulgaria fără un jucător de bază. Oltenii joacă în această seară manșa tur cu Levski Sofia din preliminariile Champions League fără Assad Al Hamlawi, accidentat.

Craiova e favorită cu Levski Sofia, în opinia specialiștilor

Cu toate acestea, specialiștii o dau favorită pe Craiova la calificarea în turul trei preliminar, acolo unde poate întâlni câștigătoarea ”dublei” dintre Omonia Nicosia și Kairat Almaty.

Football Meets Data îi acordă campioanei României șanse de 53,4% pentru a trece în faza următoare a competiției, în timp ce Levski are 46,6%.

Levski Sofia reprezintă un test complicat pentru campioana României. Formația bulgară vine după un campionat în care a reușit să câștige titlul intern, oprind astfel hegemonia de 14 ani a rivalilor de la Ludogoreț Razgrad.

Pentru Levski, acesta a fost primul trofeu de campioană obținut după anul 2009.

„Ştim că vom întâlni o echipă foarte bună. Vom încerca să facem tot ce putem, ca să obţinem un rezultat bun. Am venit cu ambiţie şi cu încredere în noi. Abordarea noastră în fiecare meci este să încercăm să câştigăm”, a transmis antrenorul principal al oltenilor înaintea confruntării.