Rareș Maeschi, mijlocaș în vârstă de 19 ani, a fost prezentat oficial de CSM Adjud, formație care evoluează în Liga 3 și care reprezintă orașul său natal.

Fotbalistul revine astfel acasă după ce, în ultimele sezoane, a evoluat pentru CSA Steaua și SC Popești-Leordeni, echipă alături de care a obținut promovarea în Liga 2.

„Bine ai venit în familia noastră!”

Clubul vrâncean a anunțat oficial transferul lui Rareș Maeschi prin intermediul site-ului oficial.

„CSM Adjud are plăcerea de a anunța transferul mijlocașului Rareș Maeschi (n. 2006), un fotbalist născut și crescut în Adjud, care, pentru prima dată în cariera sa, va îmbrăca tricoul echipei orașului natal.

Deși este adjudean, Rareș și-a construit parcursul fotbalistic la academii și cluburi importante din România, evoluând pentru Sport Team București, Gloria Băneasa, CSA Steaua București și SC Popești-Leordeni.

Astăzi, drumul îl aduce acasă, unde este pregătit să își pună în valoare calitățile și să lupte pentru culorile clubului care reprezintă orașul în care s-a născut.

Îi urăm mult succes, sănătate și cât mai multe realizări în tricoul CSM Adjud!

Bine ai venit în familia CSM Adjud, Rareș!”, a transmis clubul.