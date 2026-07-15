OFICIAL Cu cine a semnat astăzi puștiul de 18 ani care marca decisiv pentru CSA Steaua în Liga 2: „Bun venit!”

Cu cine a semnat astăzi puștiul de 18 ani care marca decisiv pentru CSA Steaua în Liga 2: „Bun venit!” Fotbal intern
SPORT.RO
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Unul dintre tinerii de perspectivă care au trecut în ultimii ani prin CSA Steaua și-a găsit o nouă echipă. 

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Rareș MaeschiPopesti Leordenicsa steauaCSM Adjud
Din articol

Rareș Maeschi, mijlocaș în vârstă de 19 ani, a fost prezentat oficial de CSM Adjud, formație care evoluează în Liga 3 și care reprezintă orașul său natal.

Fotbalistul revine astfel acasă după ce, în ultimele sezoane, a evoluat pentru CSA Steaua și SC Popești-Leordeni, echipă alături de care a obținut promovarea în Liga 2.

„Bine ai venit în familia noastră!”

Clubul vrâncean a anunțat oficial transferul lui Rareș Maeschi prin intermediul site-ului oficial.

„CSM Adjud are plăcerea de a anunța transferul mijlocașului Rareș Maeschi (n. 2006), un fotbalist născut și crescut în Adjud, care, pentru prima dată în cariera sa, va îmbrăca tricoul echipei orașului natal.

Deși este adjudean, Rareș și-a construit parcursul fotbalistic la academii și cluburi importante din România, evoluând pentru Sport Team București, Gloria Băneasa, CSA Steaua București și SC Popești-Leordeni.

Astăzi, drumul îl aduce acasă, unde este pregătit să își pună în valoare calitățile și să lupte pentru culorile clubului care reprezintă orașul în care s-a născut.

Îi urăm mult succes, sănătate și cât mai multe realizări în tricoul CSM Adjud!

Bine ai venit în familia CSM Adjud, Rareș!”, a transmis clubul.

La noua sa echipă, Maeschi va fi pregătit de Cristian Popovici, fost antrenor în Liga 1 la FC Botoșani și FCM Bacău, cu care Sport.ro a stat recent de vorbă. VEZI AICI.

A marcat decisiv pentru CSA Steaua în Liga 2

În urmă cu aproximativ un an și jumătate, Rareș Maeschi, la doar 18 ani, marca golul victoriei în succesul cu 1-0 împotriva celor de la CSC Șelimbăr, în etapa a 15-a din Liga 2.

Ulterior, fotbalistul a făcut pasul la SC Popești-Leordeni, unde a contribuit la promovarea istorică a formației ilfovene în Liga 2, prima din istoria clubului.

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