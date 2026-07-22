Accidentarea lui Mihai Popescu ar putea fi mai gravă decât se anticipa.

Marius Baciu: ”Lui Mihai Popescu i s-a umflat puțin genunchiul!”

Fundașul central de la FCSB nu a făcut parte din lotul roș-albaștrilor la meciul cu FC Argeș și se pare că absența fotbalistului se va prelungi.

La conferința de presă premergătoare jocului, Marius Baciu a dat detalii despre situația lui Mihai Popescu. Fotbalistul va efectua un nou set de investigații pentru a se stabili exact care este cauza durerilor la genunchi.

”Mihai Popescu e bine, dacă se poate spune bine. Nu se antrenează normal cu echipa, mai așteptăm. I s-a umflat puțin genunchiul, vom vedea în următoarea perioadă ce va fi. Peste câteva zile se vor face alte evaluări.

În RMN nu s-a văzut absolut nimic de ruptură, dar există o afecțiune acolo. Poate pe fondul de încărcătură din antrenament, Mihai s-a antrenat foarte bine. Durerea s-a accentuat pe zi ce a trecut. Totuși, vine după o operație destul de complicată”, a spus Marius Baciu la conferința de presă.