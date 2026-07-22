OFICIAL Un fotbalist a plecat liber de contract de la FCSB la Steaua

Un fotbalist a plecat liber de contract de la FCSB la Steaua Superliga
Alexandru Hațieganu
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Primul „transfer” pe axa FCSB - Steaua București.

TAGS:
FCSBSteauaSteaua Bucurestiliga 2SuperligaLaurențiu Vlăsceanu
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Camera Națională pentru Soluționarea Litigiilor din cadrul FRF a constatat încheierea contractului dintre Laurențiu Vlăsceanu și FCSB

Laurențiu Vlăsceanu pleacă de la FCSB la Steaua liber de contract

Fundașul stânga în vârstă de 21 de ani își va continua cariera la Steaua București.

„VLĂSCEANU LAURENȚIU vs. FC FCSB SA. Încetare raporturi contractuale. Admite cererea. Constată încetarea raporturilor contractuale prin acordul părților, începând cu data de 22.07.2026. Definitivă”, a transmis lpf.ro

Laurențiu Vlăsceanu

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Laurențiu Vlăsceanu este primul fotbalist care pleacă direct de la una dintre cele două rivale în lupta pentru identitatea Stelei și ajunge la cealaltă. 

„Laurențiu Vlăsceanu se pregătește cu Steaua. Un nume nou în lotul formației noastre: Laurențiu Vlăsceanu are 21 de ani și evoluează pe postul de fundaș stânga. 

Jucător de picior stâng, cu o înălțime de 1,72 m, Laurențiu a evoluat în ultimele două sezoane în Liga I la UTA și Unirea Slobozia”, a comunicat anterior CSA Steaua București. 

Jucătorii cu FCSB și Steaua în CV

Pe lângă Laurențiu Vlăsceanu, și-au mai trecut până acum în CV FCSB și Steaua următorii fotbaliști: Adrian Popa, Alexandru Buziuc, Rareș Enceanu, Dragoș Nedelcu, Junior Măcriș și frații Emilian și Ștefan Pacionel. 

Laurențiu Vlăsceanu a strâns patru selecții pentru România U19. El a mai evoluat pentru Unirea Slobozia, UTA, Academica Clinceni și FCSB. 

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