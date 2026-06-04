Aurelian Chițu a semnat un contract cu Poli Timișoara, nou-promovată în Liga 2, care și-a asigurat și serviciile lui Andrei Artean.
Aurelian Chițu, la Poli Timișoara
Chițu a ales să meargă în Liga 2 la Poli Timișoara, deși a avut o ofertă din partea rivalei bănățenilor UTA, ocupanta locului 7 în Superliga 2025-2026, potrivit fanatik.ro.
Transferul reprezintă o lovitură dată de echipa de pe Bega. Aurelian Chițu a marcat nouă goluri și a oferit trei pase decisive în 40 de meciuri oficiale din sezonul trecut.
Chițu, un fotbalist cu experiență
Aurel Chițu are în palmares campionatul României din stagiunea 2016-2017 alături de Viitorul Constanța, devenită ulterior Farul.
Chițu a mai evoluat în cariera sa pentru FCU Craiova, Daejeon Citizen, Astra Giurgiu, Valenciennes și PAS Giannina.
- 324 de meciuri în Superligă a adunat Aurel Chițu, în care a marcat 67 de goluri și a oferit 34 de pase de gol.
- Două selecții a bifat Chițu la naționala României.
- 250.000 de euro este cota sa de piață, pe Transfermarkt.