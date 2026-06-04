Dramatism în Italia U17 - Spania U17, exclusiv pe VOYO. Marcelo, în lacrimi după ce fiul său i-a îngropat pe iberici

Dan Nistor recidivează! Le-a criticat din nou pe rivalele din Superliga: ”Iar o să îmi iau hate!”

Cum a comentat Aurelian Chițu neconvocarea la echipa națională + reacție după victoria cu Dinamo

Aurelian Chițu a semnat un contract cu Poli Timișoara, nou-promovată în Liga 2, care și-a asigurat și serviciile lui Andrei Artean.

Aurelian Chițu, la Poli Timișoara

Chițu a ales să meargă în Liga 2 la Poli Timișoara, deși a avut o ofertă din partea rivalei bănățenilor UTA, ocupanta locului 7 în Superliga 2025-2026, potrivit fanatik.ro.

Transferul reprezintă o lovitură dată de echipa de pe Bega. Aurelian Chițu a marcat nouă goluri și a oferit trei pase decisive în 40 de meciuri oficiale din sezonul trecut.

Chițu, un fotbalist cu experiență

Aurel Chițu are în palmares campionatul României din stagiunea 2016-2017 alături de Viitorul Constanța, devenită ulterior Farul.

Chițu a mai evoluat în cariera sa pentru FCU Craiova, Daejeon Citizen, Astra Giurgiu, Valenciennes și PAS Giannina.