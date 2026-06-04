Aurelian Chițu a semnat un contract cu Poli Timișoara, nou-promovată în Liga 2, care și-a asigurat și serviciile lui Andrei Artean. 

Aurelian Chițu, la Poli Timișoara

Chițu a ales să meargă în Liga 2 la Poli Timișoara, deși a avut o ofertă din partea rivalei bănățenilor UTA, ocupanta locului 7 în Superliga 2025-2026, potrivit fanatik.ro

Transferul reprezintă o lovitură dată de echipa de pe Bega. Aurelian Chițu a marcat nouă goluri și a oferit trei pase decisive în 40 de meciuri oficiale din sezonul trecut. 

Chițu, un fotbalist cu experiență

Aurel Chițu are în palmares campionatul României din stagiunea 2016-2017 alături de Viitorul Constanța, devenită ulterior Farul. 

Chițu a mai evoluat în cariera sa pentru FCU Craiova, Daejeon Citizen, Astra Giurgiu, Valenciennes și PAS Giannina. 

  • 324 de meciuri în Superligă a adunat Aurel Chițu, în care a marcat 67 de goluri și a oferit 34 de pase de gol. 
  • Două selecții a bifat Chițu la naționala României. 
  • 250.000 de euro este cota sa de piață, pe Transfermarkt. 