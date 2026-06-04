Cu o situație delicată pe plan financiar chiar înainte de retrogradare, s-a pus sub semnul întrebării viitorul clubului după retrogradare, ținând cont că Hermannstadt va pierde o sumă bună din drepturile TV în sezonul următor.

Hermannstadt continuă în Liga 2

În aceste zile, ar urma să aibă loc o întâlnire între cei care conduc destinele clubului, pentru a pune la cale ”planul de bătaie” pentru viitorul apropiat. Din informațiile obținute de Sport.ro, se pare că Hermannstadt va continua în Liga 2.

Cel mai probabil, obiectivul pe care îl va fixa conducerea clubului pentru următorul sezon este promovarea în Superliga României. În Liga 2 se vor bate cu echipe precum Unirea Slobozia sau Chindia Târgoviște, cluburi care, de asemenea, și-au anunțat candidatura la promovare.

E clar că Hermannstadt nu va continua cu Dorinel Munteanu (57 de ani) după retrogradare. Antrenorul și-a anunțat deja plecarea și este foarte aproape de a prelua CSM Reșița.

Hermannstadt a reușit să prindă locul 14, care asigură participarea la baraj, după o luptă aprigă cu Unirea Slobozia, care a retrogradat direct.

Dorinel Munteanu: ”Au fost multe probleme”

„Vreau să mă liniștesc puțin. Contractul meu se termină pentru că nu am reușit să mențin echipa în Liga 1, iar acesta a fost obiectivul. Au fost multe probleme de când am venit la echipă”, și-a anunțat plecarea Dorinel Munteanu, de la Hermannstadt.

Pe de altă parte, Munteanu a înregistrat patru retrogradări din rolul de tehnician principal: FC Argeș (2007), Concordia Chiajna (2019), Sepsi (2025) și Hermannstadt (2026).