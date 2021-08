„Vreau să îi calc în picioare pe toți!”. Latovlevici, declarație războinică după victoria cu Farul 

CFR Cluj a câștigat meciul cu Farul Constanța, 1-0, grație golului marcat de Debeljuh.

CFR s-a impus în partida cu Farul Constanța, 1-0, și a ajuns la 5 victorii consecutive în Liga 1, din tot atâtea meciuri. Singurul gol al clujenilor a fost înscris de Debeljuh, în minutul 36, însă clujenii puteau fi taxați de George Ganea la ultima fază, dar atacantul a ratat din 5 metri singur cu Bălgrădean.

La finalul meciului, Latovlevici (35 ani) a mărturisit că Farul era aproape de a egala și că înainte de duelul cu Steaua Roșie Belgrad, din playoff-ul Europa League, nu are nicio teamă.

„Suntem bucuroși că am câștigat și meciul asta. A fost cât pe-aci să ne încurcăm la final.

Latovlevici: „Cu Steaua i-am călcat pe cap pe toți”



Te rog frumos, pe mine să nu mă întrebi de frică. Știu foarte bine ce mă așteaptă. Eu vreau să îi calc în picioare pe toți. Ce se poate întâmpla? Am avut atâtea momente frumoase cu Steaua când i-am călcat pe cap pe toți”, a declarat Iasmin Latovlevici.

Fundașul stânga a precizat că în vară nu a mai vrut să continue la CFR, dar Marian Copilu l-a convins să rămână. Cu toate acestea, Latovlevici este conștient că titularul de drept pe flancul stâng este Mario Camora (35 ani).

„Marian Copilu m-a întors în vară la CFR”



„Am plecat în vară de la CFR, dar m-a întors Marian Copilu. Cand am venit, am zis că nu îi iau locul lui Camora, el e căpitan aici de 100 de ani. El va juca la Belgrad și trebuie să fie odihnit. E nevoie de altă concentrare, în Liga 1 nivelul e mai scăzut.

Jucătorii de afară nu sunt semi-profesioniști”, a dezvăluit Latovlevici.