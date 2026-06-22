În timp ce se referea la situația lui Siyabonga Ngezana, care a refuzat operația cu speranța că va ajunge la Mondial, lucru ce nu s-a întâmplat și a ajuns, în cele din urmă, tot ”la cuțit”, patronul de la FCSB a declarat că, deși Mihai Stoica a încercat să îi explice de mult timp că nu va putea ajunge la turneul final în starea în care se află, fundașul sud-african s-a încăpățânat și a refuzat să ajungă la operație, iar, în opinia lui Gigi Becali, totul s-a tras de la faptul că fundașul vine de pe continentul african.

Rade Bogdanovic, derapaj rasist în direct

Se pare însă că aceste lucruri nu se întâmplă doar în fotbalul românesc. Fostul fotbalist sârb devenit analist TV, Rade Bogdanovic, s-a aflat în centrul atenției după ce a făcut o serie de declarații controversate.

Bogdanovic a analizat cartonașul roșu primit de Nathan Ngoy în meciul Belgia - Iran, scor 0-0, care a faultat din postura de ultim apărător. Referindu-se la Ngoy, Bogdanovic a transmis că, în opinia sa, jucătorii de culoare nu au capacitatea de a-și păstra concentrarea pe tot parcursul jocului.

”La acest nivel, să fii ultimul apărător, să ratezi o minge care stă pe loc și apoi să fii eliminat... Am spus mereu despre acești jucători și nu sunt rasist, dar jucătorii de culoare nu au concentrarea necesară pentru a rezista mai mult de 60-80 de minute.

Am jucat alături de ei. Uneori trebuia să ne protejăm propriii colegi de greșelile pe care le puteau face. Fotbalul modern nu permite astfel de erori la nivelul Cupei Mondiale”, a spus Rade Bogdanovic, conform Nogomania.com.

Prezentatorul emisiunii a încercat să rezolve situația și a răspuns că naționala Franței are mulți jucători de culoare care evoluează la cel mai înalt nivel.

Răspunsul lui Rade Bogdanovic a venit imediat: ”Dacă am vrea să intrăm în detalii, am putea. Și ei fac greșeli. Desigur, nu generalizez, dar majoritatea duc lipsă de concentrare și atunci apar situații ca aceasta”.

Ce a spus Gigi Becali despre Siyabonga Ngezana

”În mintea lui era că nu se operează ca să meargă la Mondial. Uite că nu l-au luat, am pierdut și banii de acolo. MM îi spunea: 'Băi, nu o să te ia nimeni, că nu mai poți să joci. Chiar dacă te duci, nu ai cum să joci'. I-a spus și doctorul: 'Nu are cum să joace'. El nu voia să înțeleagă.

Ăștia, știți la cine mă refer, nu înțeleg. Ăștia care vin din țările africane nu înțeleg, nu poți să o scoți la capăt cu ei. 'Domne-le, te amendez 30.000 de euro'. 'Da...', nu întreabă de ce. Ce știe el de 30.000 de euro. Nu vreau să vorbesc mai multe ca să nu se interpreteze. Nu te înțelegi cu ei. Lucescu îmi spunea niște lucruri, dar nu le mai repet acum. Mai are un an sau doi”, a spus Gigi Becali.