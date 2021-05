BREAKING NEWS | Surpriza totala! Latovlevici nu mai e dorit la CFR. Cu ce echipa din Liga 1 e aproape sa semneze

Latovlevici a jucat putin la CFR, iar conducerea nu-l mai ia in calcul pentru sezonul urmator.

Lato il are concurent direct pe Camora, un fotbalist imposibil de scos din primul 11 in acest moment. Fostul stelist, ajuns acum la 35 de ani, nici n-a impresionat in jocurile in care a fost folosit, astfel ca sansele sa continue in Gruia sunt minime.



gsp.ro scrie ca Latovlevici e aproape sa ajunga la o intelegere cu FC Universitatea Craiova, nou-promovata in Liga 1. Surse din cadrul clubului dezvaluie ca Trica si Bornescu vor incerca sa-l convinga pe fundasul stanga sa-si continue cariera pe Oblemenco.

Latovlevici a jucat 6 meciuri pentru CFR in acest sezon, insa doar doua ca titular. Inainte sa se intoarca in Romania, Latovlevici a jucat 4 ani in Turcia, la Galatasaray, Bursaspor, Genclerbirligi si Karabuk. In pandemie, s-a despartit de Kisvarda, pentru care nu a apucat sa debuteze. S-a certat cu ungurii la o luna dupa ce semnase cu clubul. Maghiarii i-au reprosat ca a refuzat sa se izoleze in Ungaria si ca a trecut granita pentru a fi alaturi de familie.

Latovlevici a jucat 5 ani la actuala FCSB, alaturi de care a prins in grupele Champions League si in fazele superioare ale Europa League.