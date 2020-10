BREAKING NEWS | Dan Petrescu, transfer de la o rivala din Liga 1! Ce fotbalist va ajunge la CFR Cluj si cat plateste campioana Romaniei

CFR Cluj este activa in ultima zi de transferuri si este gata sa anunte o noua mutare.

Dan Petrescu s-ar fi inteles cu Sepsi pentru transferul lui Nicolae Carnat (22 de ani), in schimbul a 100.000 de euro, anunta Gazeta.

Carnat este eligibil regulii U21 si va reprezenta un avantaj pentru antrenorul CFR-ului, care s-a plans in mai multe randuri ca este obligat sa foloseasca doi jucatori eligibili la meciurile din Liga 1.

Carnat a fost crescut de Academia Hagi, iar in 2014 a fost transferat de Wolverhampton, in Anglia.

Mijlocasul dreapta a strans 15 prezente in echipa U23 a lui Wolves, iar in ultimii ani a mai fost imprumutat la Esbjerg, in Danemarca.

Dunarea Calarasi il transfera definitiv in vara lui 2018, insa dupa doar 6 luni, Carnat semna cu Sepsi.

48 de meciuri a evoluat Carnat pentru echipa din Sfantu Gheorghe, reusind sa marcheze 8 goluri si sa ofere 4 pase decisive. Cota de piata a mijlocasului este de 450.000 de euro, potrivit Transfermarkt.