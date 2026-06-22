Ionuț Cercel (19 ani), fundașul dreapta pentru care Gigi Becali a plătit 900.000 de euro pentru a-l transfera de la Farul, va reveni la Constanța pentru un sezon, sub formă de împrumut.

Mihai Stoica, managerul general al fostei campioane, a anunțat mutarea, iar după o zi a venit și anunțul oficial. Astfel, Cercel va reveni la fosta sa echipă pentru a prinde mai multe minute la cel mai înalt nivel.

La Constanța, Ionuț Cercel va fi antrenat de Ioan Ovidiu Sabău, cel pe care Gică Popescu l-a convins să preia echipa în această vară, după salvarea de la retrogradare.

Ionuț Cercel s-a întors la Farul Constanța

"Farul Constanța și FCSB au ajuns la un acord privind împrumutul fundașului dreapta Ionuț Cercel la echipa noastră până în vara anului 2027. Acesta a efectuat vizita medicală în această dimineață, iar după-amiază va participa la primul antrenament sub comanda lui Ioan Ovidiu Sabău.

Produs al Academiei Hagi, Ionuț Cercel a debutat în Liga 1 la 22 septembrie 2024, în partida Farul - Sepsi Sf. Gheroghe 2-1.

Născut la 14 noiembrie 2006, la Constanța, Ionuț Cercel este campion național de tineret cu Farul in ediția 2023/2024, campion la seniori și câștigător sl Supercupei României cu FCSB în sezonul 2024/2025. A evoluat până în prezent la toate echipele naționale de juniori ale României, U17, U18, U19 și apoi U20. La FCSB a evoluat în perioada februarie 2025 - mai 2026", a fost comunicatul Farului.

Fundașul constănțean a strâns doar 11 meciuri la FCSB în sezonul trecut. Ionuț Cercel ar fi avut o misiune complicată și în sezonul următor, având în vedere că, pe lângă veteranul Valentin Crețu, fosta campioană l-a mai adus în flancul drept al apărării și pe Ronny Labonne.

Ce transferuri a făcut FCSB în această vară

Veniri - Ronny Labonne (Caen / 300.000 euro)

Reveniri după împrumuturi - Ricardo Pădurariu (Corvinul), Laurențiu Vlăsceanu (Unirea Slobozia), Dennis Politic (Hemannstadt)

Plecări - Darius Olaru (Union Saint-Gilloise / 3 milioane de euro), Baba Alhassan, Daniel Graovac, Mamadou Thiam (contracte încheiate), Lukas Zima, David Kiki (contracte reziliate), Alexandru Maxim (CSU Craiova / gratis), Mario Preda (FC Botoșani / gratis)