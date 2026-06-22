Deși totul indica spre faptul că atacantul va semna contractul cu gruparea bănățeană, se pare că Băluță s-a răzgândit și acum negociază cu Chindia Târgoviște.

Poli Timișoara negociază cu Vali Gheorghe

După ce a fost păcălită de Alex Băluță, Poli Timișoara s-a reorientat și negociază acum tot cu un jucător trecut pe la echipa patronată de Gigi Becali.

Vali Gheorghe este liber de contract după ce s-a despărțit de Petrolul Ploiești, club la care a activat în sezonul recent încheiat. Atacantul a fost jucătorul celor de la FCSB în perioada 2021-2023, iar după ce s-a despărțit de roș-albaștri, a mai evoluat pentru U Cluj, Poli Iași și Petrolul.

Potrivit Fanatik, Vali Gheorghe este în negocieri cu Poli Timișoara, club care i-a transferat deja pe Andrei Artean și Aurelian Chițu.