OFICIAL Sepsi OSK a transferat un fotbalist cu selecții în naționala Braziliei!

Sepsi OSK a transferat un fotbalist cu selecții în naționala Braziliei! Superliga
SPORT.RO
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Echipa din Sfântu Gheorghe a revenit în Superligă.

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Sepsi OSKGustavo Cascardolaszlo dioszegiDoru AndreiBrazilia
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Revenită în Superligă, Sepsi OSK Sfântu Gheorghe a anunțat astăzi transferul fostului internațional brazilian de tineret (Under 20) Gustavo Cascardo.

Gustavo Cascardo, ultimul brazilian ajuns în Superligă

”Tovább erősödik a Sepsi OSK kerete: Gustavo Cascardo de Assis csatlakozik csapatunkhoz!

A 29 éves brazil jobbhátvéd egy évre szóló megállapodást kötött klubunkkal, hosszabbítási opcióval.

Gustavo Cascardo legutóbb a bolgár Arda Kardzhali együttesében szerepelt, pályafutása során pedig megfordult a Beroe, a Campinense-PB, a Confiança, a Botafogo, az Atlético Paranaense és az FK Senica csapataiban is.

Sok sikert kívánunk új játékosunknak a piros-fehér színekben!🔴⚪️

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Lotul Sepsi OSK continuă să se întărească: clubul nostru a ajuns la un acord și cu fundașul dreapta brazilian Gustavo Cascardo de Assis.

În vârstă de 29 de ani, acesta va evolua pentru echipa noastră în sezonul următor, după ce părțile au convenit asupra unei înțelegeri valabile pentru un an, cu opțiune de prelungire.

Legitimat ultima dată la Arda Kardzhali, Gustavo Cascardo a mai evoluat de-a lungul carierei sale pentru Beroe, Campinense-PB, Confiança, Botafogo, Atlético Paranaense și FK Senica.

Bun venit la Sepsi OSK și mult succes în tricoul alb-roșu, Gustavo!🔴⚪️”, a postat bilingv Sepsi OSK.

Sepsi a mai anunțat un transfer tare: ”A semnat pe doi ani”

Echipa patronată de Laszlo Dioszegi a revenit în forță în primul eșalon și a pregătit câteva mutări spectaculoase pentru îndeplinirea obiectivului: salvarea fără emoții de la retrogradare.

Doru Andrei (23 de ani) este cel mai nou nume din echipa lui Ovidiu Burcă. În cursul zilei de miercuri, formația covăsneană a oficializat transferul mijlocașului care poate evolua și ca bandă dreaptă.

În ultimii patru ani, Andrei a evoluat la FC Voluntari, club de care s-a despărțit în această vară, deoarece contractul său a ajuns la final.

”Sepsi OSK a ajuns la un acord și cu Doru Andrei. Mijlocașul în vârstă de 23 de ani vine de la FC Voluntari și are în palmares prezențe la reprezentativele U19 și U20 ale României.

Doru Andrei a semnat un contract valabil pe doi ani.

Bine ai venit și mult succes alături de Sepsi OSK!”, a transmis Sepsi.

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