Hakimi este unul dintre starurile Marocului și unul dintre cei mai importați jucători de la acest Campionat Mondial.

Fotbalistul lui PSG ar putea să nu joace în 16-imi, în cazul în care echipa lui se va califica de pe locul doi din Grupa C.

Hakimi riscă să nu joace în meciul Marocului de la Campionatul Mondial

Maroc se află într-o grupă cu Brazilia, Haiti și Scoția și sunt neînvinși după primele două meciuri: 1-1 cu Brazilia și 1-0 cu Scoția.

În cazul în care naționala lui Mohamed Ouahbi va termina Grupa C pe locul doi atunci va disputa meciul din 16-imi în Mexic la Monterrey, iar va ocupa poziția a treia va juca tot în Mexic, la Mexico City.

Astfel că, Hakimi ar putea avea probleme din cauza procesului din în care este implicat, pentru că justiția din Mexic refuza accesul în țară persoanelor trimise în judecată în cazuri grave, după cum informează Tribuna.

Singura soluție pentru ca Hakimi să fie sigur de prezența în 16-imi ar fi ca Marocul să termine grupa pe prima poziție și să joace în SUA.

Achraf Hakimi este cotat la 80 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Fundașul lateral are 98 de meciuri jucate pentru naționala Marocului și a reușit 11 goluri.