Doar un balon de săpun? Șumudică, despre situația delicată de la CFR: ”Nu am discutat despre reziliere”

CFR Cluj a fost eliminată de Young Boys din preliminariile Champions League.

Imediat după au apărut speculații despre soarta lui Marius Șumidică. În spațiul public s-au rostogolit informații conform cărora șefii de la CFR își doresc să se departă de Marius Șumudică.

Antrenorul venit în această vară la CFR a comentat această situație, spunând că nu a avut până acum discuții legate de rezilierea contractului.

„Eu am un contract valabil cu CFR Cluj, dacă facem un bilanţ…din 10 meciuri în care am fost aici eu am câştigat 7, am făcut un egal şi am pierdut 2. În condiţiile în care am pierdut unul la Banja Luka, dar până la urmă ne-am calificat.

Nu ştiu care ar fi motivele, dar nu este problema mea. N-am avut nicio discuţie în acest sens, nici după meci şi nici astăzi. Probabil eram anunţat", a declarat Marius Şumudică la conferinţa de presă premergătoare partidei cu Farul Constanța, ce se va juca vineri, de la ora 21:30, LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Marius Șumudică a vorbit și despre dubla cu Steaua Roșie, din play-off-ul Europa League

Eliminată din turul al treilea al Ligii Campionilor, CFR Cluj va evolua în play-off-ul Europa League contra formației Steaua Roșie Belgrad. Turul va avea loc pe 22 august în Serbia, iar manșa secundă se va disputa o săptămână mai târziu, la Cluj-Napoca.

Marius Șumudică susține că Steaua Roșie Belgrad, prin valoarea lotului, e o formație de nivelul grupelor Ligii Campionilor.