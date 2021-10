„Să intru eu pe teren?!” Reacția lui Gigi Becali după anunțul că FCSB nu se poate prezenta la meciul din Cupă 

Cu șapte jucători infectați cu noul coronavirus și opt accidentați, roș-albaștrii i-au informat pe cei din Federația Română de Fotbal că nu se pot prezenta la meciul din Cupa României cu FC Voluntari. Partida era programată miercuri, de la 21:00.

Astfel, vicecampioana României va pierde cu 0-3, la 'masa verde' partida cu ilfovenii, care ar fi fost și ei anunțați de faptul că meciul nu se va mai disputa.

Reacția lui Gigi Becali

Patronul FCSB-ului a reacționat imediat după apariția veștilor, însă răspunsul său a fost unul tranșant, punctând încă o dată că nu există jucători valizi pentru a disputa meciul.

„Dacă am anunțat, este doar problema noastră. Vrei să intru eu pe teren? Am tot spus că avem mari probleme. Nu am timp sa dau alte explicații”, a declarat finanțatorul roș-albaștrilor pentru ProSport.