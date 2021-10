Gigi Becali l-a scăpat de COVID-19, iar acum a dezvăluit ce medicament i-a dat patronul FCSB

Dumitru Dragomir a dezvăluit că Gigi Becali a fost cel care l-a vindecat de COVID-19 atunci când a fost infectat a doua oară, după ce i-a pus la dispoziție mai multe medicamente.

Fostul președinte al LPF a dezvăluit că prima oară când a fost infectat cu coronavirus a vost tratat la spital, însă a avut dureri groaznice, motiv pentru care a doua oară când a luat virusul a apelat la Gigi Becali, care i-a pus la dispoziție, prin Ionuț Luțu, Arbidol și Ivermectină.

„Mă durea în gât, capul. Nu putea să respir, simțeam că mor. M-au internat două zile, au băgat eritromicină în mine puternic și a treia zi eram acasă. A doua oară, l-am sunat pe Gigi, «vine Luțu imediat!». Am vorbit azi cu Gigi Becali, dar el nu e îngrijorat, că are medicamente, a dat la tot orașul. Arbidol și Ivermectină.

Am fost la el, avea două tăvi cu ce să iei, un plic pentru câteva zile, câte să iei și unul cu Ivermectină. Am luat și eu. Când am avut, l-am sunat la 12 noaptea și la 12 noaptea și jumate, Luțu a venit și mi le-a adus. Mă dureau toți mușchii, toate oasele, parcă eram bătut de cineva”, a declarat Mitică Dragomir, potrivit ProSport.