Gigi Becali, trimis din nou în judecată? Ce acuzații i se aduc 

Tribunalul București a informat că Gigi Becali ar fi trebuit trimis în judecată pentru spălare de bani în scandalul imens al despăgubirilor aprobate de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților (ANRP), potrivit newsonline.ro.

Cu toate că inițial cazul a fost clasat, magistratul de la Tribunalul București învestit cu soluționarea a decis că plângerea lui Becali este nefondată și că, mai mult, erau suficiente probe pentru ca patronul FCSB să fie trimis în judecată pentru spălare de bani, potrivit aceleiași surse.

„În temeiul art.341 alin.6 lit.a teza a III-a N.C.proc.pen., respinge – ca nefondată – plângerea formulată de petentul (suspect) BECALI GEORGE (cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor procesuale la ..) împotriva ordonanţei date de procuror la 24.06.2021 în dosarul de urmărire penală nr. 137/P/2017 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, menţinută prin ordonanţa nr. 101/II-2/2021 din 16.07.2021 a procurorului-şef adjunct al Secţiei de combatere a corupţiei din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie. Constată că, în cauză, se impunea punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a petentului, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare a banilor prev. de art.49 alin.1 lit.a, b şi c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art.41 N.C.pen., însă principiul „non reformatio in pejus” (neagravarea situaţiei în propria cale de atac) opreşte pronunţarea altei soluţii în acest cadru procesual. În temeiul art.275 alin.2 N.C.proc.pen., obligă petentul (suspect) la plata sumei de 500 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat. Definitivă. Pronunţată în şedinţa din Camera de Consiliu, astăzi, 21.10.2021”, se arată în decizia Tribunalului București”, se arată decizia Tribunalului București.

Gigi Becali a cumpărat un teren de 21 de hectare în Voluntari pe care i l-a vândut nepotului său, Vasile Geambazi, pe 1 milion de dolari. După ce a devenit oficial propietar, Geambazi a cerut despăgubiri ANRP-ului că nu poate folosi terenul, iar Curtea de Apel a decis că trebuie să primească 60 de milioane de euro.