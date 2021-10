„Și Pițurcă avea în contract să nu vorbească Becali. Nu a reușit!” Edi Iordănescu, descurajat de un fost jucător al FCSB-ului

Grație victoriei cu CS Mioveni, 3-0, FCSB a bifat al cincilea succes consecutiv din Liga 1 și s-a poziționat pe locul doi în clasament, la 6 puncte în spatele liderului CFR.

Geraldo Alves consideră că jocul roș-albaștrilor s-a schimbat odată cu venirea lui Edi Iordănescu, însă fostul fundaș al FCSB-ului își amintește de un episod similar petrecut în trecut, când Victor Pițurcă a revenit în Ghencea, dar a plecat după doar două etape din cauza declarațiilor lui Gigi Becali.

„Mult mai bine acum cu Edi Iordănescu. Se vede că au principii, ordine în echipă. Venirea lui Keșeru e un plus, un killer, are maturitate. Și venirea lui Vinicius a adus un plus în apărare.

Eu când am venit în România, domnul Pițurcă m-a luat. Și avea în contract să nu vorbească Gigi Becali și tot nu a reușit. Se vede foarte clar diferența între o echipă care are un antrenor adevărat și una…

Eu sunt fan al lui Edi Iordănescu, l-am prins când era secundul lui Ilie Dumitrescu”, a declarat Geraldo Alves pentru prosport.

Geraldo Alves a jucat două sezoane, între 2010 și 2012. Iar următorii trei ani i-a jucat la Petrolul Ploiești, ca din 2015 până în 2017 să evolueze pentru Astra Giurgiu. De-a lungul carierei, stoperul a mai îmbrăcat tricoul Benficăi, Beira-Mar, Gil Vicente, Pacos Ferreira și AEK Athena.