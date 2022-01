„N-ai să mai vezi că permit așa ceva la FCSB!” Răspuns tranșant al lui Gigi Becali când a fost întrebat despre Alibec

Patronul FCSB-ului nu este mulțumit de faptul că echipa sa are șanse minime să câștige titlul și în acest an, astfel că a anunțat că nu mai este dispus să investească în transferuri. Gigi Becali a vorbit despre jucătorii pe care îi are la echipă, punctând că speră să obțină sume importante de bani pe transferurile lor, în următorii ani.

Ușă închisă pentru Denis Alibec la FCSB



CFR Cluj l-a împrumutat în vară pe Alibec de la Kayserispor, până la finalul sezonului, însă ardelenii au renunțat la el încă din iarnă. Atacantul a fost implicat în mai multe discuții la club, printre care și un scandal cu Dan Petrescu, astfel că niciuna dintre părți nu a mai dorit continuarea colaborării.

Alibec este deja cunoscut pentru atitudinea pe care o are atât pe teren, cât și în afara lui, astfel că nici Gigi Becali nu și l-ar mai dori înapoi în echipa sa. Întrebat despre atacantul român, patronul FCSB-ului a ținut să puncteze că nu va mai permite ca un jucător precum Alibec să fie la echipa sa.

„Ce să fac cu el? El e jucător talentat, dar spun un lucru, nu ai să mai vezi sau să permit la FCSB că vine unul și face mofturi, că pleacă el, strâmbă din nas. Nu mai există, nu mai fac așa ceva. Atunci l-am dat și am scăpat. Păi, ce faci, mă? Te enervezi că ești schimbat, dai cu picioarele.

Nu îl mai iau niciodată, e prea alintat, are un caracter frumos ca om el, dar la antrenamente mofturi, nu se poate tată să faci mofturi, faci ce spune antrenorul. Aia e obligația ta. Cum tu mă dai pe mine în judecată și îți ceri banii, eu le-am dat tuturor banii, așa respectă și tu contractul și tot ce scrie în el”, a declarat Gigi Becali pentru Digi Sport.

Denis Alibec a mai jucat pentru FCSB în perioada 2017 - 2018, când roș-albaștrii au plătit 2.04 milioane de euro către Astra pentru transferul său. Un an și jumătate mai târziu, giurgiuvenii îl cumpărau de la FCSB cu 1.4 milioane de euro.

42 de meciuri a jucat Denis Alibec pentru FCSB, reușind să înscrie 12 goluri și să ofere și 10 pase de gol.