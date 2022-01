„După două meciuri, mi-am dat seama că ălă e plafonul lui!” Jucătorii pe care Becali i-a cedat pentru a nu pierde bani

În ultimii ani, Gigi Becali s-a axat pe creșterea jucătorilor tineri, iar tactica omului de afaceri a dat roade. Doar în 2021 patronul FCSB-ului a încasat aproape 20 de milioane de euro, de pe urma transferurilor lui Dennis Man (23 ani) și Olimpiu Moruțan (22 ani), la Parma, și respectiv, Galatasaray.

Cu toate că a declarat în repetate rânduri că-l interesează doar banii, Gigi Becali a dezvăluit că a cedat jucătorii, atunci când a realizat că și-au atins potențialul și nu poate obține o sumă mai mare pe ei.

Becali: „Jucătorii trebuie să joace titulari ca să poți lua bani pe ei”

„Eu am ținut jucătorii. Și pe Man, și pe Moruțan, am avut încredere mare când spuneam. Când mi-am dat seama că acolo este pentru el și nu primesc mai mult, deși avea clauză 70 de milioane de euro, pe Man l-am dat pe 11 milioane de euro. Am cerut pe Moruțan 10 milioane de euro, au dat 7 milioane de euro turcii, banii jos, i-am refuzat. După ce a jucat două meciuri, mi-am dat seama că ăla e plafonul lui, nu mai crește, l-am dat. Mai ales că venise și Cordea și aveam mai mare încredere în el.

Jucătorii trebuie să joace titulari ca să poți lua bani pe ei. Tănase nu are plafon, are clauză de 3 milioane, eu nu l-aș da, el e piesa principală la echipa mea, la ora asta, el dă moral echipei. Dacă dă cineva 3 milioane, nu pot să îl țin”, a declarat Gigi Becali la digisport.

După 21 de etape, FCSB se află pe locul doi în Liga 1, cu 47 de puncte, la 10 puncte în spatele liderului CFR, care are 57 de puncte.

Clasamentul Ligii 1