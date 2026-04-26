La finalul derby-ului, antrenorul învingătorilor, Zeljko Kopic, a explicat că a trebuit să țină discursuri motivaționale pentru a-și revitaliza elevii după eșecul dramatic din semifinalele Cupei României, contra Universității Craiova.

Confesiunea lui Zeljko Kopic: „Am fost aproape morți”

„Suntem cu toții fericiți, sunt mândru de băieții mei. După acel meci de cupă și tot ce s-a întâmplat acolo, am avut câteva zile să ne recuperăm. Am întâlnit un adversar puternic, sunt mulțumit de evoluția jucătorilor.

Am vorbit cu Cătălin Cîrjan (n.r.- intrat la pauză în derby). Știu și ei că sunt mai multe meciuri. E mai ușor să iau o decizie în momentul în care am o cuminicare bună cu jucătorii.

Asta e meseria mea. A fost greu după meciul cu Craiova. Am suferit mult, dar a trebuit să îi motivez. Așa este viața, cu suișuri și coborâșuri din punct de vedere emoțional și mental. Am fost aproape morți.

Ne dorim să ajungem în Europa. Știm că play-off-ul este o competiție dură. Am avut și neșansă din punctul meu de vedere. Vedem pe final cum terminăm”, a spus Zeljko Kopic, la interviul de după derby.

În clasament, Dinamo e pe locul 4 cu 34 de puncte, în timp ce Rapid rămâne cu 32 de puncte pe locul 5.