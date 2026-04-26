La finalul derby-ului, antrenorul învingătorilor, Zeljko Kopic, a explicat că a trebuit să țină discursuri motivaționale pentru a-și revitaliza elevii după eșecul dramatic din semifinalele Cupei României, contra Universității Craiova.
Confesiunea lui Zeljko Kopic: „Am fost aproape morți”
„Suntem cu toții fericiți, sunt mândru de băieții mei. După acel meci de cupă și tot ce s-a întâmplat acolo, am avut câteva zile să ne recuperăm. Am întâlnit un adversar puternic, sunt mulțumit de evoluția jucătorilor.
Am vorbit cu Cătălin Cîrjan (n.r.- intrat la pauză în derby). Știu și ei că sunt mai multe meciuri. E mai ușor să iau o decizie în momentul în care am o cuminicare bună cu jucătorii.
Asta e meseria mea. A fost greu după meciul cu Craiova. Am suferit mult, dar a trebuit să îi motivez. Așa este viața, cu suișuri și coborâșuri din punct de vedere emoțional și mental. Am fost aproape morți.
Ne dorim să ajungem în Europa. Știm că play-off-ul este o competiție dură. Am avut și neșansă din punctul meu de vedere. Vedem pe final cum terminăm”, a spus Zeljko Kopic, la interviul de după derby.
Echipele utilizate
În clasament, Dinamo e pe locul 4 cu 34 de puncte, în timp ce Rapid rămâne cu 32 de puncte pe locul 5.
- Dinamo: Epassy – K. Boateng, M. Duţu (Al. Musi 56'), Stoinov – Sivis, Alberto Soro (Cr. Mihai 68'), Gnahore, Milanov (C. Cîrjan 46'), Opruţ – G. Puşcaş (Al. Pop 77'), Armstrong (Tarbă 77'). Antrenor: Zeljko Kopic
- Rapid: Aioani (Briciu 3') – D. Ciobotariu (Onea 64'), Paşcanu, Kramer, Borza – Grameni (Talisson 46'), T. Christensen, K. Keita – Moruţan (D. Paraschiv 64'), Al. Dobre (Hazrollaj 76'), Petrila. Antrenor: Constantin Gâlcă
- Cartonaşe galbene: Cîrjan 60', Epassy 71', Sivis 74', Opruţ 79' / K. Keita 34', Paşcanu 70'
- Arbitri: Sebastian Colţescu - Valentin Avram, Ioan Corb
- Arbitri VAR: Adrian Cojocaru - Claudiu Marcu
- Au marcat: Milanov 39', Cîrjan 59', Musi 71' / Paraschiv 89'