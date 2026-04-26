Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 122 de ori, de 50 de ori au câștigat roș-albii, de 44 de ori s-au impus giuleștenii, iar alte 28 de partide s-au terminat la egalitate.

Palmares cu Dinamo gazdă: 60 de jocuri - 29 victorii Dinamo - 14 remize - 17 succese Rapid.

Întâia confruntare a avut loc pe 9 septembrie 1948, Dinamo-CFR Bucuresti 0-1. Golul lui Ştefan Filotti le-a produs „roş-albilor" prima înfrângere din istoria clubului în campionatul României. Pe băncile tehnice s-au aflat Coloman Braun – Dinamo, respectiv Petre Steinbach – Rapid.

Finalul anilor acelei decade a aparţinut „vişiniilor" bucureşteni, aceştia bifând alte trei succese consecutive.

Prima victorie din contul gazdelor din această rundă s-a consemnat pe 31 martie 1951, Locomotiva - Dinamo 2-3 (Andrei Răducanu, Dumitru Călin / Pavel Scorţan, Alexandru Florea, Carol Bartha).

Peste trei ani, în 1954, Rapid a luat drumul ligii secunde, astfel că, în sezonul în care dinamoviştii au sărbătorit primul titlul din istoria clubului, în 1955, giuleştenii s-au luptat pentru revenirea în elită. În stagiunea următoare, 1956, Rapid a învins Dinamo pe stadionul acesteia cu 3-2 (7 octombrie 1956), victorie în urma căreia învinşii au pierdut contactul cu CCA în lupta pentru titlu. Golul care a făcut diferenţa avea să fie marcat de Gheorghe Ene II, cel care, mai târziu, va îmbrăca tricoul rivalilor, cucerind cu aceştia patru campionate consecutive.

Anii ‘60 au oferit confruntări memorabile între cele două echipe, confruntări decisive chiar şi în lupta pentru titlu. Una din ele a avut loc pe 21 iunie 1964, Dinamo - Rapid 5-2 (Pârcălab dublă, Nunweiller VI, Frăţilă dublă / Emil Dumitriu dublă), victorie în urma căreia giuleştenii au ratat titlul în faţa unei generatii excepţionale. Gruparea vişinie a rămas cu locul 2, un loc pe care nu-l mai ocupase din 1950. Erau primele semne ale muncii lui Valentin Stănescu, cel care în 1967 a adus întâiul titlu în Giuleşti, nu oricum, ci după o luptă cu rivala din „Ştefan cel Mare". Meciul decisiv s-a jucat pe 16 aprilie 1967 şi s-a încheiat cu victoria Rapidului, scor 2-0 (Emil Dumitriu, Constantin Năsturescu). A fost un duel „al titanilor", deoarece pe teren s-au aflat, printre alţii, Cornel Dinu, Nunweiller III, Nunweiller VI, Frăţilă, Rică Răducanu, Dan Coe, Lupescu, Motroc, Dumitriu, Năsturescu ori Ion Ionescu.

Ultima luptă pentru titlu din perioada comunistă s-a dat pe 9 iunie 1971, Dinamo - Rapid 1-1. La startul meciului, dinamoviştii au avut un punct avans, dar în minutul 80, Sandu Neagu a marcat şi a dus, timp de 10 minute, Rapidul pe locul 1, până când Mircea Lucescu a înscris un gol cât un campionat.

Cea mai mare diferenţă de scor: 17 septembrie 1988, Dinamo - Rapid 6-0 (Cămătaru dublă, Mateuţ, Rednic, Andone, Vaişcovici).

Confruntările pentru medalii s-au reluat în finalul anilor '90, protagonişti principali fiind Mircea Lucescu şi Cornel Dinu. În 1999 s-a impus Rapidul lui „Il Luce", iar în 2000 a câştigat „Procurorul".

Ultima victorie bifată de Dinamo în campionat: 11 aprilie 2015, Dinamo - Rapid 2-0. Au urmat cinci remize și șapte succese giuleștenii, printre care și cel din precedentul duel direct, cel din 14 martie 2026, Rapid - Dinamo 3-2.

