Zeljko Kopic a spus cum a revitalizat-o pe Dinamo contra Rapidului după eliminarea din Cupă: „Am fost aproape morți”

Dinamo a învins-o pe Rapid cu 3-1 duminică seara, pe Arena Naţională, într-un meci din etapa a şasea a play-off-ului Superligii.

Dinamo nu o mai învinsese pe Rapid de 11 ani în campionat, din 11 aprilie 2015, când se impunea cu 2-0, informează Agerpres, cu mențiunea că giuleștenii au jucat inclusiv în Liga 4 și Liga 3 în acest interval.

Surprizele lui Kopic au marcat: titularul Milanov și rezervele Cîrjan și Musi

Dinamo a deschis scorul înainte de pauză, prin Georgi Milanov (39), mingea trimisă cu capul de bulgar la cornerul executat de Danny Armstrong fiind scăpată în poartă de tânărul goalkeeper Adrian Briciu, care l-a înlocuit în minutul 2 pe portarul titular Marian Aioani, accidentat.

Dinamo s-a desprins după pauză, prin golurile marcate de Cătălin Cîrjan (59), lansat excelent de Alberto Soro, şi de Alexandru Musi (71), cu un şut-bombă din unghi - ambii marcatori au intrat în repriza secundă.

Golul de onoare al giuleştenilor a fost semnat de Daniel Paraschiv (88), din pasa lui Andrei Borza.

Notele din derby

Conform Sofascore, omul meciului a fost Alexandru Musi, notat cu 8.1.

Excelent au jucat la ”câini” și Alberto Soro (7.9), Georgi Milanov (7.7) și Cătălin Cîrjan (7.5).

Dincolo, la învinși, portarul Adrian Briciu a primit 5.8, cea mai mică notă a meciului, cel mai bun jucător al Rapidului fiind marcatorul Daniel Paraschiv (7.4).