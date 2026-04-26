Zeljko Kopic a spus cum a revitalizat-o pe Dinamo contra Rapidului după eliminarea din Cupă: „Am fost aproape morți”

La finalul derby-ului, Alexandru Musi a transmis că Dinamo trebuie să câștige toate cele patru meciuri rămase pentru a obține participarea în cupele europene din sezonul următor.

Concluziile lui Musi după Dinamo - Rapid 3-1

„Este o victorie meritată. Mă bucur pentru mine și pentru băieți. Ne ajută la moral această victorie. Așa este fotbalul, trebuie să ne focusăm acum pe campionat.

(n.r.- despre eliminarea din Cupa României contra Universității Craiova) A fost o dezamăgire foarte mare, am zis că trebuie să mergem mai departe.

Înseamnă foarte mult pentru mine. Mă bucur că am reușit să înscriu și să ajut echipa. Dacă muncești, fotbalul te răsplătește.

Cu siguranță, noi trebuie să luptăm pentru cupele europene! Mai avem patru meciuri și trebuie să le câștigăm pe toate.

Am pierdut multe meciuri pe final. Părerea mea este că am dominat în fiecare meci în care am jucat și s-a văzut și astăzi”, a declarat Alexandru Musi, la flash-interviu.

În clasament, Dinamo e pe locul 4 cu 34 de puncte, în timp ce Rapid rămâne cu 32 de puncte pe locul 5.