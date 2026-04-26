La finalul derby-ului, Alexandru Musi a transmis că Dinamo trebuie să câștige toate cele patru meciuri rămase pentru a obține participarea în cupele europene din sezonul următor.
Concluziile lui Musi după Dinamo - Rapid 3-1
„Este o victorie meritată. Mă bucur pentru mine și pentru băieți. Ne ajută la moral această victorie. Așa este fotbalul, trebuie să ne focusăm acum pe campionat.
(n.r.- despre eliminarea din Cupa României contra Universității Craiova) A fost o dezamăgire foarte mare, am zis că trebuie să mergem mai departe.
Înseamnă foarte mult pentru mine. Mă bucur că am reușit să înscriu și să ajut echipa. Dacă muncești, fotbalul te răsplătește.
Cu siguranță, noi trebuie să luptăm pentru cupele europene! Mai avem patru meciuri și trebuie să le câștigăm pe toate.
Am pierdut multe meciuri pe final. Părerea mea este că am dominat în fiecare meci în care am jucat și s-a văzut și astăzi”, a declarat Alexandru Musi, la flash-interviu.
Echipele utilizate
În clasament, Dinamo e pe locul 4 cu 34 de puncte, în timp ce Rapid rămâne cu 32 de puncte pe locul 5.
- Dinamo: Epassy – K. Boateng, M. Duţu (Al. Musi 56'), Stoinov – Sivis, Alberto Soro (Cr. Mihai 68'), Gnahore, Milanov (C. Cîrjan 46'), Opruţ – G. Puşcaş (Al. Pop 77'), Armstrong (Tarbă 77'). Antrenor: Zeljko Kopic
- Rapid: Aioani (Briciu 3') – D. Ciobotariu (Onea 64'), Paşcanu, Kramer, Borza – Grameni (Talisson 46'), T. Christensen, K. Keita – Moruţan (D. Paraschiv 64'), Al. Dobre (Hazrollaj 76'), Petrila. Antrenor: Constantin Gâlcă
- Cartonaşe galbene: Cîrjan 60', Epassy 71', Sivis 74', Opruţ 79' / K. Keita 34', Paşcanu 70'
- Arbitri: Sebastian Colţescu - Valentin Avram, Ioan Corb
- Arbitri VAR: Adrian Cojocaru - Claudiu Marcu
- Au marcat: Milanov 39', Cîrjan 59', Musi 71' / Paraschiv 89'