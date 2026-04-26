Rapid riscă să rateze toate obiectivele în acest final de sezon, iar jucătorii au moralul la pământ. Giuleștenii au ajuns la patru înfrângeri în primele șase runde din play-off.

Răzvan Onea, discurs dur după Dinamo - Rapid 3-1

Fundașul Răzvan Onea (27 de ani) joacă la Rapid din 2022 și nu înțelege cum parcursul din play-off nu se ridică la nivelul așteptărilor:

"Chiar dacă nu e gata, suntem pe marginea prăpastiei și suntem aproape să ne ratăm obiectivul. Nu am un răspuns. Riscăm să ratăm toate obiectivele. De data asta am început bine play-off-ul, cu o victorie, apoi nu înțeleg ce s-a întâmplat. S-au mai accidentat doi jucători, nu știu cum o să terminăm.

E greu. Muncim, dar degeaba. Când ajungem la meci parcă ne transformă în altă echipă. La antrenament parcă suntem altă echipă, dar pe teren totul se sfârșește. Aș vrea să spun că mai există o șansă, dar trebuie să pornească din interiorul fiecărui jucător din vestiar. Am intrat în play-off, dar nu am realizat nimic dacă am intrat aici.

Nu mai suntem la mâna noastră. Dacă nu o să ne trezim la realitate și nu o să înțelegem la ce club jucăm, nu o să facem nimic", a spus Răzvan Onea.

Dinamo a învins-o pe Rapid după 11 ani

Din 11 aprilie 2015 nu mai reușise Dinamo să câștige un derby împotriva Rapidului. De atunci au avut loc cinci remize și șapte succese ale giuleștenilor, printre care și cel din precedentul duel direct, cel din 14 martie 2026, Rapid - Dinamo 3-2.

Dinamo s-a impus fără drept de apel pe Arena Națională și a depășit-o pe Rapid în clasament. "Câinii" au ajuns pe locul 4, cu 34 de puncte. Rapid a picat pe locul 5, cu 32 de puncte.