Giuleștenii au ajuns la patru înfrângeri suferite în primele șase etape din play-off. Antrenorul Costel Gâlcă spune că principala problemă a echipei este atitudinea jucătorilor.

Gâlcă și-a pus la colț jucătorii după Dinamo - Rapid 3-1: "O rușine! Parcă uităm fotbalul"

Antrenorul din Giulești, Costel Gâlcă, nu a avut milă de jucătorii săi după înfrângerea cu Dinamo:

"O umilință, o rușine. Nu poți să lucrezi atâtea luni și parcă am uitat fotbalul. Le-am spus că nu va fi un meci ușor, chiar dacă Dinamo venea după 120 de minute. Toate golurile au venit în urma a trei faze fixe. Fără ambiție, atitudine și fără a respecta ce facem la antrenament, e greu.

La Aioani a depins mult de ce simțea el. A făcut încălzirea și a rămas la latitudinea lui dacă intră sau nu. Nimeni nu l-a forțat. Ne doream să joace, e un portar care ne ajută mult. Bănuiesc că a simțit ceva de la încălzire, apoi a încercat să intre. Din punctul meu de vedere, eu îmi doream să joace. Dar nu am spus că trebuie neapărat să intre, prefer un jucător valid. Era important pentru noi să joace în acest meci.

Aici e vorba de atitudine, poziționare, concentrare în ceea ce faci. Dacă nu îți iese prima dată, nu înseamnă că apoi nu poți să îți iei poziția corectă. Suntem înceți în joc. Dacă nu avem continuitate, nu putem duce mingea în față. Sunt dezamăgit pentru că jucătorii s-au antrenat bine săptămâna asta.

Cu Dobre pe post de atacant mă gândeam că putem finaliza mai multe acțiuni. Moruțan a fost adus cu acceptul tuturor. El are nevoie de ajutorul echipei ca să își intre în joc. Presiune există tot timpul. Întrebați conducerea dacă mă mai susține.

Înțeleg frustrările suporterilor. Ei dau totul, dar vor să primească și din partea echipei. Nu le-am adus bucurie, e normal să reacționeze așa. Nu e un sezon ratat, dar e din ce în ce mai greu. Trebuie să arătăm altfel, mai sunt patru meciuri și nu putem să arătăm la fiecare meci ca acesta. Nu am arătat niciodată așa de rău", a declarat Costel Gâlcă, după înfrângerea cu Dinamo.

Dinamo a învins-o pe Rapid după 11 ani

Din 11 aprilie 2015 nu mai reușise Dinamo să câștige un derby împotriva Rapidului. De atunci au avut loc cinci remize și șapte succese ale giuleștenilor, printre care și cel din precedentul duel direct, cel din 14 martie 2026, Rapid - Dinamo 3-2.

Dinamo s-a impus fără drept de apel pe Arena Națională și a depășit-o pe Rapid în clasament. "Câinii" au ajuns pe locul 4, cu 34 de puncte. Rapid a picat pe locul 5, cu 32 de puncte.