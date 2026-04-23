Cele două echipe își dau întâlnire în semifinalele Cupei României joi seară, de la ora 20:30. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Dinamo - Universitatea Craiova, LIVE TEXT de la 20:30 | Aflăm cine întâlnește ”U” Cluj în finala Cupei României

Marian Barbu va fi la ”centru” pe Arena Națională. Mircea Grigoriu și Imre-Laszlo Bucsi vor fi tușierii. La VAR au fost delegați Iulian Dima și Ovidiu Artene.

Gabriel Mihuleac va fi arbitrul de rezervă, Adrian Comănescu, observatorul arbitrilor, iar Daniel Mihai, delegat

Dinamo a ajuns în semifinalele competiției după ce a trecut de Metalul Buzău cu 1-0, în timp ce Universitatea Craiova a învins-o pe CFR Cluj cu 3-1 în sferturi.

Ultima întâlnire dintre Dinamo și Universitatea Craiova a avut loc loc turul play-off-ului Superligii României. Cu 1-0 s-a impus formația dirijată de Filipe Coelho atunci.

În sezonul regulat, Dinamo și Craiova au remizat în ambele meciuri. 2-2 în Bănie, pe ”Ion Oblemenco”, și 1-1 la București, pe Arena Națională.