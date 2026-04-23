Cele două echipe își dau întâlnire în semifinalele Cupei României joi seară, de la ora 20:30. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.
Dinamo - Universitatea Craiova, LIVE TEXT de la 20:30 | Aflăm cine întâlnește ”U” Cluj în finala Cupei României
Marian Barbu va fi la ”centru” pe Arena Națională. Mircea Grigoriu și Imre-Laszlo Bucsi vor fi tușierii. La VAR au fost delegați Iulian Dima și Ovidiu Artene.
- Gabriel Mihuleac va fi arbitrul de rezervă, Adrian Comănescu, observatorul arbitrilor, iar Daniel Mihai, delegat
Dinamo a ajuns în semifinalele competiției după ce a trecut de Metalul Buzău cu 1-0, în timp ce Universitatea Craiova a învins-o pe CFR Cluj cu 3-1 în sferturi.
Ultima întâlnire dintre Dinamo și Universitatea Craiova a avut loc loc turul play-off-ului Superligii României. Cu 1-0 s-a impus formația dirijată de Filipe Coelho atunci.
În sezonul regulat, Dinamo și Craiova au remizat în ambele meciuri. 2-2 în Bănie, pe ”Ion Oblemenco”, și 1-1 la București, pe Arena Națională.