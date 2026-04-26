Echipa pregătită de Zeljko Kopic a învins-o cu 3-1 pe Rapid în etapa #6 a play-off-ului, la capătul unui meci în care ”câinii” au jucat mult mai bine decât rivala din București. Confruntarea a avut loc pe Arena Națională, cel mai mare stadion al țării.

Conflict în Dinamo - Rapid! Jandarmeria a intervenit

Un conflict a izbucnit, duminică seară, în pauza meciului de fotbal dintre FC Dinamo - FC Rapid, din play-off-ul Superligii, scrie news.ro.

Potrivit Jandarmeriei, Unul dintre cei implicaţi în conflictul care a avut loc în zona grupurilor sanitare s-a refugiat în mijlocul galeriei dinamoviste, pentru a scăpa de jandarmi, ceilalţi suporteri împiedicându-i pe jandarmi să îl scoată dintre ei

Incidentele de la partida de pe Arena Naţională au avut loc în timpul pauzei, când doi suporteri dinamovişti au generat un conflict în zona grupurilor sanitare de la tribuna a II-a.

”Încercând să evite forţele de ordine, unul dintre bărbaţi s-a refugiat în zona de dispunere a galeriei dinamoviste din care face parte (sector 111, tribuna a II-a). Pe timpul aplicării măsurilor de identificare de către jandarmi, ceilalţi suporteri ai echipei gazdă au împiedicat forţele de ordine să extragă persoana suspectă de implicarea în altercaţie”, transmit oficialii Jandarmeriei.

În aceste condiţii, jandarmii au folosit, pentru scurt timp, un pulverizator cu substanţă iritant-lacrimogenă.

”În acest context, în urma analizării împrejurărilor de fapt, vor fi aplicate măsuri legale în consecinţă”, precizează sursa citată.

