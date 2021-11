„Edi nu a realizat nimic!” Gigi Becali nu se poate abține! Continuă criticile la adresa echipei: „Îmi închide vreodată Edi gura?!”

Patronul FCSB-ului nu este deloc încântat de jocul echipei, iar după meciul cu FC Volunari, încheiat 0-0, s-a dezlănțuit. Becali și-a exprimat nemulțumirile, iar totul ar fi plecat de la Budescu. Finanțatorul s-a enervat că Iordănescu jr. nu l-a schimbat la pauză pe mijlocaș, în ciuda faptului că prestația sa a fost una ștearsă.

Gigi Becali: „Am fi câștigat meciul fără el!”

„Toată chestia a plecat după ce l-a schimbat pe Budescu în minutul 66. A dat șapte exterioare. Credea că a venit la FCSB să-l laude crainicul. Aici se joacă fotbal, nu se dau exterioare. Edi nu trebuie să-i atragă atenția, trebuie să-l schimbe la pauză! Am fi câștigat meciul fără el. De aici au plecat toți nervii mei”, a declarat patronul.

„Îmi închide vreodată Edi gura?!”

Totodată, Becali a ținut să sublinieze încă o dată că nu va rămâne blocat de clauza pe care Edward Iordănescu o are în contract, în ciuda faptului că i-ar plăti 500 000 de euro dacă îl dă afară.

„Să mă împac cu Edi? M-am certat eu cu el? Eu am spus doar că nu jucăm nimic, o spun și acum. Nu pot să spun că jucăm bine. Dar încă am încredere în el. Eu îmi văd de treaba mea, el își vede de treaba lui. Comandă altul pe banii mei? Nu se va mai întâmpla asta. Deocamdată, Edi nu a realizat nimic. Să vedem ce se va întâmpla în retur. Are și timp să-și impună filosofia.

Eu nici n-am citit contractul. Critic când vreau eu, îl critic și pe el. Asta e tactica mea, să atrag atenția, să se trezească și jucătorii. Îmi închide vreodată Edi gura? Să fim serioși! Nu mai pot eu de 500.000”, a spus Gigi Becali conform GSP.