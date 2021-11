„Fac ceva pe contractul ăla!” Gigi Becali, dispus să achite oricând clauzele lui Iordănescu pentru a interveni la echipă

Supărat că echipa e departe de ce spera el, Becali nu s-a mai ferit să-și atace fotbaliștii și chiar i-a transmis lui Iordănescu jr. că la finalul campionatului nu îi va oferi prelungirea contractului dacă acesta nu va accepta propriile condiții.

Dacă se va hotărâ să scape de Edward Iordănescu, Gigi Becali va trebui să-i achite acestuia clauze în valoare de 500 de mii de euro.

„Să-i răspund și domnului Balint. Măi, domnul Balint, nu s-a născut naș pentru Gigi Becali. Dacă joacă echipa așa, la revedere. Dacă joacă echipa așa, la revedere! Dar eu mai am încredere în Edi, pentru că are scuze, după ce s-a întâmplat cu COVID-ul, accidentări, probleme de lot. Eu îi dădeam 500.000 de euro, nu contează pentru mine. Fac ceva pe contractul ăla!”, a susținut Gigi Becali, potrivit Digi Sport.

FCSB ocupă locul secund în Liga 1, cu 31 de puncte, la opt puncte distanță de campioana CFR (39 de puncte), lider la finalul turului sezonului regulat.

Gigi Becali pune sare pe "rana" lui Budescu

Gigi Becali și-a exprimat dezamăgirea după remiza FCSB-ului, scor 0-0. Printre nemulțumirile lui Gigi Becali s-a aflat și jocul șters al lui Constantin Budescu. Patronul FCSB-ului nu a luat însă în calcul faptul că playmaker-ul roș-albaștilor a jucat "nouă fals", un rol care nu i se potrivește.

„Eu nu am atacat pe nimeni, eu am fost întrebat și mi-am spus pe față nemulțumirea. Am spus că am câștigat șapte meciuri de la Dumnezeu, am spus că CFR joacă mai bine. N-am spus că sunt nemulțumit de Edi. Nemulțumirea a venit de la faptul că l-a schimbat pe Budescu în minutul 67, că eu îl schimbam în minutul 35”, a mai spus Gigi Becali.