Becali, contrat de un fost jucător după ce l-a mustrat pe Iordănescu: „Calci totul doar să-ți vezi egoul satisfăcut!”

Gigi Becali a declarat în exclusivitate la Ora Exactă în Sport, la PRO X, că nu este mulțumit de jocul FCSB-ului sub comanda lui Edi Iordănescu și că îl va lăsa pe antrenor să decidă soarta FCSB-ului doar până în vară, atunci când expiră contractul tehnicianului.

Cu toate acestea, omul de afaceri este contrazis de Florin Lovin. UEFAntasticul este de părere că jocul roș-albaștrilor s-a schimbat de când a venit Iordănescu și că, în sfârșit, au o șansă de a câștiga campionatul. De asemenea, fostul mijlocaș defensiv a criticat modul în care procedează Gigi Becali.

Lovin: „Gigi Becali poate fi declarat cel mai complex om din România!”

„Cred, cu mâna pe inimă, că Gigi Becali poate fi declarat cel mai complex om care există în România. Este același om care donează sute de mii de euro la biserici și face atâtea fapte bune. Am avut atâta încredere în acest proiect, când a venit Edi Iordănescu. Că vom avea un club normal, în care patronul este patron și asigură antrenorului ce este nevoie, iar antrenorul ia deciziile. Dar s-a întrecut orice limită. Pentru mine, ceea ce se întâmplă este foarte grav. Am ieșit din sfera normalului.

Am vorbit cu Edi și empatizam cu el, ca suporter al FCSB-ului chiar mă rog să continue cu rezultatele bune, pentru că doar rezultatele pot oferi o oarecare liniște. Legat de jocul-spectacol, ai nevoie în primul rând de rezultate, să ai un fundament. Nu poți să fii pe locul 7 și să joci spectaculos. FCSB nu e o echipă oarecare, își propune an de an câștigarea campionatului.

Cinci ani de zile, ai făcut un lucru și l-ai făcut greșit. Acum calci totul doar ca să-ți vezi egoul satisfăcut. Mă supără foarte tare și nu cred că mai avem cale de întoarcere. În primul rând, tot ce spune Gigi Becali pe subiectul spectacolului nu are acoperire. FCSB, la toate meciurile, are o posesie mai bună decât adversarul. Eu nu mai înțeleg ce înseamnă fotbal-spectacol. În Anglia, Germania sunt jucători foarte buni, au 50.000 de spectatori în tribună și da, este un spectacol. Acolo atacă ăia de la o poartă la alta, este alt produs.

Sincer, cred că Edi va rămâne atât timp cât vor fi rezultate. Dacă nu vor fi... acum, argumentul suprem care-l ține pe Edi Iordănescu sunt rezultatele. De cifre nu te poți lega. Iar dacă te legi, plătești”, a declarat Florin Lovin la Ora Exactă în Sport, la PRO X.